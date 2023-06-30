В Госдуме предложили ужесточить контроль в области питания детей

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
По данным прокуратуры, около 70 детей обратились в медицинский пункт с жалобами на боль в животе и рвоту. Тамара Фролова, член Комитета Государственной Думы по охране здоровья, выразила мнение, что данное происшествие указывает на необходимость усиления контроля в области питания детей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Фролова подчеркнула, что безопасность детей должна быть приоритетом, и контроль за питанием в детских учреждениях, включая сады, школы, санатории и лагеря, должен быть постоянным и строгим. Она отметила, что все уровни власти, Роспотребнадзор, поставщики продуктов питания и медицинский персонал должны быть бдительными. Регулярные проверки в детских учреждениях должны проводиться чаще, чтобы предотвращать нарушения санитарных норм.