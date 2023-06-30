В Госдуме предложили ужесточить контроль в области питания детей

Фролова подчеркнула, что безопасность детей должна быть приоритетом, и контроль за питанием в детских учреждениях, включая сады, школы, санатории и лагеря, должен быть постоянным и строгим. Она отметила, что все уровни власти, Роспотребнадзор, поставщики продуктов питания и медицинский персонал должны быть бдительными. Регулярные проверки в детских учреждениях должны проводиться чаще, чтобы предотвращать нарушения санитарных норм.