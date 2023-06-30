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Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

В горах Карачаево-Черкесии пропала часть группы туристов из Краснодарского края

30 июня 2023, 08:13
По информации, полученной из Telegram-канала регионального ГУ МЧС России, в горах Карачаево-Черкесии спасатели ведут поисковые работы в связи с пропажей группы туристов из Краснодарского края.

В сообщении уточняется, что группа, состоящая из 20 человек, потерялась при спуске с Софийских озёр в посёлок Архыз Зеленчукского района.

Однако 12 человек из этой группы уже были обнаружены и находятся на спуске, пишет RT.

В то же время, группа из восьми человек не выходит на связь, и их местонахождение остаётся неизвестным для спасателей. Поисковые работы продолжаются в целях обнаружения и эвакуации пропавших туристов.

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