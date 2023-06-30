В горах Карачаево-Черкесии пропала часть группы туристов из Краснодарского края

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
В сообщении уточняется, что группа, состоящая из 20 человек, потерялась при спуске с Софийских озёр в посёлок Архыз Зеленчукского района.
Однако 12 человек из этой группы уже были обнаружены и находятся на спуске, пишет RT.
В то же время, группа из восьми человек не выходит на связь, и их местонахождение остаётся неизвестным для спасателей. Поисковые работы продолжаются в целях обнаружения и эвакуации пропавших туристов.