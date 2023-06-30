Успеть за выходные: в Башкирии установится жаркая погода, но есть нюанс

Ночь на субботу будет весьма теплой, столбик термометра будет колебаться в пределах от 13 до 18 градусов. День будет таким же жарким как пятница — от 26 до 31 градуса. Однако днем вероятны кратковременные дожди и грозы, а также град. Ветер прогнозируется умеренный южный, но и он может быть порывистым.