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Успеть за выходные: в Башкирии установится жаркая погода, но есть нюанс

30 июня 2023, 04:34
Фото: 1MI

Башкирию ждет жаркая пятница и суббота, но выходные пройдут с грозами и градом

Прогноз погоды на пятницу и выходные опубликовали специалисты Башгидрометцентра 30 июня.

В Башкирии наконец распогодилось и летняя погода позволит даже отправится на пляж. Синоптики Башгидрометцентра обещают как минимум два жарких дня подряд — пятница 30 июня и суббота 1 июля порадуют жителей республики жарой до 31 градуса.

Сегодня 30 числа погода будет идеальной для летнего отдыха — ветер юго-восточный «зефир», существенных осадков не будет.

Ночь на субботу будет весьма теплой, столбик термометра будет колебаться в пределах от 13 до 18 градусов. День будет таким же жарким как пятница — от 26 до 31 градуса. Однако днем вероятны кратковременные дожди и грозы, а также град. Ветер прогнозируется умеренный южный, но и он может быть порывистым.

В воскресенье 2 июля жара незначительно спадет, ночью температура воздуха не поднимется выше 15 градусов, днем температура воздуха все же останется теплой, от 20 до 25 градусов. Ветер останется южным умеренным, местами будет подниматься до сильного. Дожди возможны, но кратковременные, стоит быть готовыми к грозам и граду.

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#Ирина Деревянчук#Погода#Новости Башкирии#Летний оздоровительный отдых
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