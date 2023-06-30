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Танцор ансамбля им Гаскарова и три студента отправятся в тюрьму на срок от 4,5 лет

30 июня 2023, 11:40
Фото: 1MI

Солист ансамбля им. Гаскарова Фидан Хусаинов получил 7 лет за попытку сбыта мефедрона

О том, что приговор по делу вынес Уфимский райсуд сообщает пресс-служба прокуратуры, а имя танцора раскрывает «Ъ-Уфа» 30 июня.

30 июня пресс-служба прокуратуры Башкирии сообщила о том, что Уфимский районный суд вынес приговор в отношении четверых жителей города Уфы, которые попались правоохранителям на попытке сбыта наркотиков-стимуляторов, а именно мефедрона и амфетамина. «Бизнес» четверо мужчин вели всего ничего, с мая по октябрь 2021 года, после чего ее пресекли правоохранители.

Все четверо в зависимости от своей роли в незаконном бизнесе по обустройству закладок с наркотиками были признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и получили наказание в виде реального лишения свободы. Отмечается, что вину во вменяемых им преступлениям мужчины признали лишь частично.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, самый «маленький» срок одному из студентов составил 4,5 года, самый большой срок также получил студент — десять лет лишения свободы строгого режима. Однако приговор всем четверым еще не вступил в законную силу, а значит может быть обжалован.

Главный солист республиканского ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова Фидан Хусаинов один из четырех осужденных и ему прокуратура запрашивала 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, «Ъ-Уфа» об этом сообщил адвокат танцора Айдар Хызыров.

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#Ирина Деревянчук#Уфа#Общество#Новости Уфы#18+
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