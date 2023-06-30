Танцор ансамбля им Гаскарова и три студента отправятся в тюрьму на срок от 4,5 лет

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
30 июня пресс-служба прокуратуры Башкирии сообщила о том, что Уфимский районный суд вынес приговор в отношении четверых жителей города Уфы, которые попались правоохранителям на попытке сбыта наркотиков-стимуляторов, а именно мефедрона и амфетамина. «Бизнес» четверо мужчин вели всего ничего, с мая по октябрь 2021 года, после чего ее пресекли правоохранители.
Все четверо в зависимости от своей роли в незаконном бизнесе по обустройству закладок с наркотиками были признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и получили наказание в виде реального лишения свободы. Отмечается, что вину во вменяемых им преступлениям мужчины признали лишь частично.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, самый «маленький» срок одному из студентов составил 4,5 года, самый большой срок также получил студент — десять лет лишения свободы строгого режима. Однако приговор всем четверым еще не вступил в законную силу, а значит может быть обжалован.
Главный солист республиканского ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова Фидан Хусаинов один из четырех осужденных и ему прокуратура запрашивала 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, «Ъ-Уфа» об этом сообщил адвокат танцора Айдар Хызыров.