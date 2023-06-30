Танцор ансамбля им Гаскарова и три студента отправятся в тюрьму на срок от 4,5 лет

30 июня пресс-служба прокуратуры Башкирии сообщила о том, что Уфимский районный суд вынес приговор в отношении четверых жителей города Уфы, которые попались правоохранителям на попытке сбыта наркотиков-стимуляторов, а именно мефедрона и амфетамина. «Бизнес» четверо мужчин вели всего ничего, с мая по октябрь 2021 года, после чего ее пресекли правоохранители.