Стало известно, зачем известную блогершу из Башкирии пригласили в налоговую

Ранее известная блогерша из Башкирии Миляуша Шайхелислямова, широко известная как «башкирская домохозяйка», рассказала подписчикам в соцсетях о том, что её пригласили в налоговую. По её словам, сотрудники УФНС пригласили её именно из-за её деятельности как блогера. Помимо этого в налоговой также поинтересовались про ее доход с рекламы и куда идут перечисления.