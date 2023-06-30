Стало известно, зачем известную блогершу из Башкирии пригласили в налоговую

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Ранее известная блогерша из Башкирии Миляуша Шайхелислямова, широко известная как «башкирская домохозяйка», рассказала подписчикам в соцсетях о том, что её пригласили в налоговую. По её словам, сотрудники УФНС пригласили её именно из-за её деятельности как блогера. Помимо этого в налоговой также поинтересовались про ее доход с рекламы и куда идут перечисления.
Здесь стоит напомнить о том, что ранее налоговая заинтересовалась деятельностью крупных российских блогеров на предмет уплаты налогов. В частности, в поле зрения налоговиков попали Елена Блиновская, Валерия Чекалина, Александра Митрошина и дркгие.
В комментарии ИА «Башинформ» УФНС пояснили, что граждане, занимающиеся блогерской деятельностью, обязаны декларировать свои доходы и регистрироваться как индивидуальные предприниматели либо самозанятые, если их контент в социальных сетях приносит им регулярный доход.
«В соответствии с возложенными полномочиями налоговыми органами осуществляется контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах. В рамках данной деятельности налоговые органы имеют право приглашать налогоплательщиков для представления пояснений. Данная работа проводится со всеми налогоплательщиками, в том числе и в отношении данного налогоплательщика», — сообщили в ведомстве.