Странности происходят в скандальном доме в Башкирии, о котором узнал Бастрыкин

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
Дом в городе Туймазы, по улице Северная 14а широко известен в прессе. В нем предлагали нуждающимся так называемое социальное жилье, то есть селились там те, кому квадратные метры от государства положены как льготникам. И хотя чаще всего «дареному коню в зубы не смотрят» находились и те, кто несмотря на острую нужду, от жилья в данном доме отказывался, ввиду его непотребного состояния. Дом изношен на 70%, но аварийным не считается и продолжает обрастать проблемами, в том числе и угрожающими жизни.
Те, кто не решился в свое время отказаться от жилья в странном доме и отстаивать свои права в суде теперь живут в доме, где им буквально каждых день приходится рисковать жизнью. Публикуем письмо жительницы дома о том, как развивается ситуация после того, как о доме и о происходящем в нем Александр Бастрыкин поручил доложить ему главе следкома Башкирии Владимиру Архангельскому.
— С 2 по 5 июня 2023 года в нашем доме отключили газ, пришли с газовой службы, проверили в квартирах вентиляционные каналы которые были в неисправных состояниях. То есть вентиляция в нашем доме не работает! Что очень опасно для наших жизни и жизни наших детей! Ведь горячая вода у нас поступает через колонку, которая работает от газа, а если в воде стоит газовый котёл, то вентиляция обязательно должна работать, иначе весь угарный газ будет поступать в квартиру и это может привести к плачевным последствиям. В последнее время очень много таких ситуации, когда люди попадали в больницы с отравлением, либо даже погибли от угарного газа, — опасается жительница дома Марина. И опасается, надо сказать, не беспочвенно.
Женщина рассказывает, что отключили в их доме газ в пятницу 2 июня, после чего была выкручена муфта и передана старшему по дому Сарие Х. со словами «муфту никому не давать, пока не прочистят вентиляционные каналы», однако прошли выходные, но со слов женщины никаких работ не было проведено. Неожиданность произошла 5 июня, в дом пришли газовики и попросили ту самую муфту, чтобы подключить к газу дом, где вентиляцией никто так и не занимался.
— Мы не понимали что происходит, отключили газ значит было для этого основание! Никто ничего не проделал, пришли и заново дом подключили. На сколько нам известно, что бы дом подключить к газу нужен документ «Форма номер 20», но нам его не дали и без формы 20 включили газ, — негодует Марина.
Дальше больше. По словам Марины дом получил письмо от газовой службы, где сказано, что от дома отказалась Управляющая компания Северная, причем произошло это в конце 2022 года.
— Якобы было собрание собственников и есть протокол собрания, но я и все жители дома Северная 14а впервые слышим об этом! Никто не знает об этом, никто не участвовал и тем более не ставил подписи! По данному факту мы собрались в управляющую компанию с заявлением предоставить копии договора где с нами управляющая, компания расторгла договор и новый договор где с нами заключили договор обслуживания, также просили предоставить копии протокола собрания где жители дома отказались от управляющей компании, — рассказывает жительница многострадального дома.
Марина заверяет, что в итоге никаких документов им не предоставили, мотивировав это тем, что все документы есть на сайте ГИС, но по словам женщина на сайте нужных документов так и не появилось, в связи с чем жители обратились в прокуратуру с заявлением о том, что им не предоставляют документы и с сообщением о том, что по их предположениям подписи жителей дома поддельные, в связи с чем просили провести проверку.
— Далее прокуратура направила материалы проверки в полицию в отдел с экономической преступностью, куда нас пригласили вместе с Сарией Х. 27 июня мы были в полиции, где с нас были взяты показания по поводу того что происходит с нашим домом, описали ситуацию с газом и с протоколами! А также хотели предоставить копии документов, необходимые для проведения объективного расследования, но однако мы не увидели заинтересованность следователя, копии документов он сказал снять не могу у него принтер не в рабочем состоянии, документы которые хотел приобщить не берет. Нам стало понятно что следователь ничего расследовать не будет, и как всегда вынесет отказ в возбуждении уголовного дела, не увидев состава преступления! — рассказала наученная горьким опытом женщина.
Жители злополучного дома однако не сдались и на следующий день сами принесли копии документов и оставили в дежурной части, где эти документы приняли.
— Вот в такой ситуации мы живём уже последние три года, с 2020 года после того как в нашем доме закупили жилье ребёнку инвалиду происходят странные вещи, Аварийный дом не хотят признавать таковым! Предлагают нам сделать капитальный ремонт всего дома: но денег на счету дома всего лишь 240000 тысяч! Когда мы спрашиваем за чей счёт ремонт, чиновники не могут дать нам ответ! Как мы должны отремонтировать буквально все в нашем доме, начиная с фундамента, стены, перегородки, водоотведения, водоснабжения, электроснабжения, фасад, балконы, крыша! — негодует Марина.
Mkset же напоминает, что от плохо работающей вентиляции в городе Бирске от отравления угарным газом несколько лет назад погибла молодая пара. И суд признал виновным в их смерти управляющую компанию.