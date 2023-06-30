Странности происходят в скандальном доме в Башкирии, о котором узнал Бастрыкин

Марина заверяет, что в итоге никаких документов им не предоставили, мотивировав это тем, что все документы есть на сайте ГИС, но по словам женщина на сайте нужных документов так и не появилось, в связи с чем жители обратились в прокуратуру с заявлением о том, что им не предоставляют документы и с сообщением о том, что по их предположениям подписи жителей дома поддельные, в связи с чем просили провести проверку.