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Полный список бесплатных мест для торговли урожаем в Уфе

30 июня 2023, 10:20
Фото: 1MI

В Уфе для 578 дачников и садоводов открыты 37 бесплатных площадок торговли

Обновленный список из 37 площадок опубликовала пресс-служба мэрии Уфы 29 июня.

В мэрии Уфы напомнили о том, что в прошлом году в Уфе по поручению главы республики Радия Хабирова были созданы торговые места, их оборудовали специально для садоводов, то есть не для предпринимателей, а для «бабушек со своим урожаем».

Публикуем полный список бесплатных площадок по городу, где за место платить не нужно:

Демский район

улица Правды, 24А, фермерская ярмарка;
улица Мусоргского, 19Б;
ООО «Южный»;
СНТ Электроаппарат, улица Васильковая, 8;
улица Правды, 21;

Орджоникидзевский район

улица Орджоникидзе за торговым строением ООО «Орлофф»;
улица Коммунаров, 69 ТД «Тополя»;
фермерская ярмарка «Табын», рядом с домом 9 по улице Вострецова
улица Кольцевая, 63 ТК «Меркурий»;
проспект Октября, 91
улица Российская, 23 ТСК «Урал»;
бульвар Славы, 18;

Калининский район

ТСК «Юрматы»;
улица Ферина, 8;
улица Вологодская, 19;
улица Вологодская, 13;
улица Сельская, 8 (Шакша);
улица Боровая, 14/3 ТК «Юлдаш»;

Кировский район

улица Рабкоров, 20, фермерская ярмарка;
улица Гафури, 50;
улица Мубарякова, 10/1;

Ленинский район

улица Ахметова 293 около парка «Волна»;
улица Султанова, 2;
улица Пушкина, 35 ТСК «Пушкинский»;
улица Летчиков, 3;
улица Красина, 21;
улица Цюрупы, 93А рядом с переходом
улица Рабочая, 61 ТК «Дружба»;

Октябрьский район

ТЦ «Жасмин» в Нагаево;
Нагаево, улица Советская, 24;
улица Рыльского, 17;
бульвар Молодежный, 8/2;
рядом с магазином «Ай» по улице Энтузиастов, 1Б;
проспект Октября, 134;
улица Зорге, 41 на площади перед Дворцом Спорта

Советский район

улица Менделеева, 171;
улица Айская, 64.

#Новости Уфы#Город#Ирина Деревянчук
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