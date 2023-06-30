Полный список бесплатных мест для торговли урожаем в Уфе

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
В мэрии Уфы напомнили о том, что в прошлом году в Уфе по поручению главы республики Радия Хабирова были созданы торговые места, их оборудовали специально для садоводов, то есть не для предпринимателей, а для «бабушек со своим урожаем».
Публикуем полный список бесплатных площадок по городу, где за место платить не нужно:
улица Правды, 24А, фермерская ярмарка;
улица Мусоргского, 19Б;
ООО «Южный»;
СНТ Электроаппарат, улица Васильковая, 8;
улица Правды, 21;
улица Орджоникидзе за торговым строением ООО «Орлофф»;
улица Коммунаров, 69 ТД «Тополя»;
фермерская ярмарка «Табын», рядом с домом 9 по улице Вострецова
улица Кольцевая, 63 ТК «Меркурий»;
проспект Октября, 91
улица Российская, 23 ТСК «Урал»;
бульвар Славы, 18;
ТСК «Юрматы»;
улица Ферина, 8;
улица Вологодская, 19;
улица Вологодская, 13;
улица Сельская, 8 (Шакша);
улица Боровая, 14/3 ТК «Юлдаш»;
улица Рабкоров, 20, фермерская ярмарка;
улица Гафури, 50;
улица Мубарякова, 10/1;
улица Ахметова 293 около парка «Волна»;
улица Султанова, 2;
улица Пушкина, 35 ТСК «Пушкинский»;
улица Летчиков, 3;
улица Красина, 21;
улица Цюрупы, 93А рядом с переходом
улица Рабочая, 61 ТК «Дружба»;
ТЦ «Жасмин» в Нагаево;
Нагаево, улица Советская, 24;
улица Рыльского, 17;
бульвар Молодежный, 8/2;
рядом с магазином «Ай» по улице Энтузиастов, 1Б;
проспект Октября, 134;
улица Зорге, 41 на площади перед Дворцом Спорта
улица Менделеева, 171;
улица Айская, 64.