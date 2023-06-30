mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

Изображение материала

Похитители 5 млн с игрушечным пистолетом в Уфе задержаны полицией в разных регионах

30 июня 2023, 06:02
Фото: 1MI

В Уфе и Казани задержали четверых грабителей, которые похитили 5 млн в Уфе с игрушкой

О раскрытии дерзкого ограбления в Уфе сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 30 июня.

22 апреля в Уфе магазин техники и электроники «Техно Лаб» ограбили на пять миллионов рублей. Вооруженные грабители, ворвавшиеся в магазин по улице Маршала Жукова и угрожая сотрудникам магазина забрали пять миллионов рублей и смартфоны, хранившиеся на складе. Об этом рассказали в соцсетях сами сотрудники, и чуть позже даже пообещали вознаграждение за информацию о похитителях в размере полумиллиона рублей.

Но сколько веревочке не виться все равно конец будет, стало известно, что сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Башкирии совместно с коллегами из УМВД России по городу Уфе задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала подробности преступления, грабители апрельским днем брызнули из перцового баллончика в работников и, угрожая пистолетом (а как позже стало известно игрушечного), отобрали у них ключи от сейфа. Затем похитили около пяти миллионов рублей и семь мобильных телефонов. На выходе их ждал автомобиль, на котором нападавшие скрылись.

Скрывались они несколько месяцев, а накануне полицейские задержали в Уфе и Казани четверых молодых людей. Двое из них являлись непосредственными исполнителями преступления, третий выполнял роль водителя. Самое интересное, что четвертый фигурант — бывший сотрудник магазина, который, по предварительным данным, рассказал сообщникам, где хранятся деньги.

Похищенное добро четверо мужчин разделили между собой и значительную часть уже спустили, а по местам их проживания прошли обыски, в ходе которых часть денежных средств была изъята. Пистолет же, которым угрожали работникам магазина, оказался игрушечным.

— Следователем следственного отдела СУ УМВД России по г. Уфе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ. Трое обвиняемых заключены под стражу, одному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ограбленный на 5 млн рублей магазин в Уфе отдаст полмиллиона за данные о ворах
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Происшествия#Новости Башкирии#Новости Уфы
Подпишитесь
В касках и с автоматами: УМПО назвало причину оцепления предприятия в Уфе
Сегодня, 07:59
Вкус в кубе: раздобыли чипсы со вкусом бешбармака в Уфе и ощутили неожиданный вкус
Вчера, 11:54
Успеть за выходные: в Башкирии установится жаркая погода, но есть нюанс
Сегодня, 04:34
Эксклюзив. Не справился: Мэр Уфы Ратмир Мавлиев уволил главу одного из районов города
Вчера, 11:40
Странности происходят в скандальном доме в Башкирии, о котором узнал Бастрыкин
Сегодня, 03:55