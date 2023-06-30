Похитители 5 млн с игрушечным пистолетом в Уфе задержаны полицией в разных регионах

22 апреля в Уфе магазин техники и электроники «Техно Лаб» ограбили на пять миллионов рублей. Вооруженные грабители, ворвавшиеся в магазин по улице Маршала Жукова и угрожая сотрудникам магазина забрали пять миллионов рублей и смартфоны, хранившиеся на складе. Об этом рассказали в соцсетях сами сотрудники, и чуть позже даже пообещали вознаграждение за информацию о похитителях в размере полумиллиона рублей.