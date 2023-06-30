Похитители 5 млн с игрушечным пистолетом в Уфе задержаны полицией в разных регионах

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
22 апреля в Уфе магазин техники и электроники «Техно Лаб» ограбили на пять миллионов рублей. Вооруженные грабители, ворвавшиеся в магазин по улице Маршала Жукова и угрожая сотрудникам магазина забрали пять миллионов рублей и смартфоны, хранившиеся на складе. Об этом рассказали в соцсетях сами сотрудники, и чуть позже даже пообещали вознаграждение за информацию о похитителях в размере полумиллиона рублей.
Но сколько веревочке не виться все равно конец будет, стало известно, что сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Башкирии совместно с коллегами из УМВД России по городу Уфе задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала подробности преступления, грабители апрельским днем брызнули из перцового баллончика в работников и, угрожая пистолетом (а как позже стало известно игрушечного), отобрали у них ключи от сейфа. Затем похитили около пяти миллионов рублей и семь мобильных телефонов. На выходе их ждал автомобиль, на котором нападавшие скрылись.
Скрывались они несколько месяцев, а накануне полицейские задержали в Уфе и Казани четверых молодых людей. Двое из них являлись непосредственными исполнителями преступления, третий выполнял роль водителя. Самое интересное, что четвертый фигурант — бывший сотрудник магазина, который, по предварительным данным, рассказал сообщникам, где хранятся деньги.
Похищенное добро четверо мужчин разделили между собой и значительную часть уже спустили, а по местам их проживания прошли обыски, в ходе которых часть денежных средств была изъята. Пистолет же, которым угрожали работникам магазина, оказался игрушечным.
— Следователем следственного отдела СУ УМВД России по г. Уфе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ. Трое обвиняемых заключены под стражу, одному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.