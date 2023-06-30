Пилот самолета сделал заявление в аэропорту Уфы и прервал взлет

Напомним о похожем инциденте — самолет не смог вылететь из Петербурга в Уфу ночью 22 июня. По предварительным данным, пилот вернул самолет авиакомпании «Россия» на стоянку с предварительного старта ВВП. Оказалось, что в самолете отказал радар.