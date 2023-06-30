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Пилот самолета сделал заявление в аэропорту Уфы и прервал взлет

30 июня 2023, 08:18
Фото: 1MI

Самолет не смог вылететь из Уфы в Новый Уренгой из-за сбоя компьютера

Подробности происшествия публикует телеграм-канал Aviaincident

Утро 30 июня самолет авиакомпании «Ямал», направляющийся в Новый Уренгой, не смог вылететь из уфимского аэропорта после заявления пилота. Командиру воздушного судна пришлось вернуться с исполнительного старта взлетно-посадочной полосы — пилот доложил о сбое компьютера.

Напомним о похожем инциденте — самолет не смог вылететь из Петербурга в Уфу ночью 22 июня. По предварительным данным, пилот вернул самолет авиакомпании «Россия» на стоянку с предварительного старта ВВП. Оказалось, что в самолете отказал радар.

#Валерия Панаева
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