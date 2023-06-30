Пилот самолета сделал заявление в аэропорту Уфы и прервал взлет

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Утро 30 июня самолет авиакомпании «Ямал», направляющийся в Новый Уренгой, не смог вылететь из уфимского аэропорта после заявления пилота. Командиру воздушного судна пришлось вернуться с исполнительного старта взлетно-посадочной полосы — пилот доложил о сбое компьютера.
Напомним о похожем инциденте — самолет не смог вылететь из Петербурга в Уфу ночью 22 июня. По предварительным данным, пилот вернул самолет авиакомпании «Россия» на стоянку с предварительного старта ВВП. Оказалось, что в самолете отказал радар.