Организаторы подвели итоги молодежного форума «УТРО» в Челябинской области

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
В этом году в форуме приняли участие представители ДНР, ЛНР, Казахстана и Белоруссии.
Более ста участников подали заявки на получение гранта Росмолодёжи. Организаторы определили 14 победителей. Их имена озвучили на церемонии закрытия конкурса.
«Благодарю всех, кто нам помогал: организаторов, волонтёров, полномочного представителя президента — Владимира Владимировича Якушева, всех губернаторов, которые приехали, и команды. Вы помогли сделать наш форум ярким! Вы — наше будущее, мы верим в вас, любим нашу великую страну — Россию», — обратился к участникам форума губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
На церемонии закрытия выступил также заместитель полпреда президента РФ в УрФО Борис Кириллов. Он наградил участников из регионов федерального округа.
Перед форумчанами выступил и замруководителя Росмолодёжи Дамир Фаттахов. Он рассказал о главной миссии своего ведомства и назвал организованное в рамках платформы «Росмолодёжь.События» мероприятие хорошей возможностью для самореализации и подходящей площадкой для поиска единомышленников.
«Миссия Федерального агентства по делам молодёжи — создавать среду для реализации молодых людей. Уверен, что форум „УТРО“ в Челябинской области стал средой, где вы получили знания и нашли единомышленников, которые разделяют наши общие ценности. Нам очень важно, чтобы вы обрели себя, реализовали свои идеи, были счастливы, и всё это случилось в нашей стране. Тем более что сегодня в России созданы безграничные возможности для молодёжи», — подчеркнул Дамир Фаттахов.
В форуме «УТРО» приняли участие педагоги, наставники, эксперты и руководители ячеек «Движения Первых», а также лидеры неформальных молодежных движений, представители НКО, специалисты в области медиа и туризма. Подать заявку на грант изъявили желание более 2500 молодых людей. Конкурс составил пять человек на место.
За весь период работы площадки участникам предстояло пройти шесть образовательных треков, в рамках которых нужно было разработать итоговый продукт для его реализации ключевыми заказчиками.
Например, задача трека «КультУралист» заключалась в создании карты брендов шести субъектов УрФО, а перед участниками трека «Добрые люди» поставили цель разработать дорожные карты по внедрению программы «Обучение служением» в семи челябинских НКО социальной направленности. Конкурсанты трека «Молодость и туризм» подготовили рекомендации к маршрутам проекта «Больше, чем путешествие». В этом им помогли участники проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».
На полях форума можно было принять участие в общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Также каждому желающему организаторы предоставили возможность записаться в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Одним из мероприятий события стал мастер-класс «Для СВОих», в рамках которого представители молодежи приняли участие в изготовлении окопных свечей и написали слова поддержки военным, которые сейчас находятся на передовой. Кроме того, на полях форума проходила акция «Книга — другу», направленная на пополнение библиотечного фонда присоединенных регионов.
В программу трека «КультУралист» включили встречу с Евгением Кутеповым — участником проекта «Твой Герой», реализуемого в рамках программы «Роспатриот». В зоне СВО Евгений служил в добровольческом отряде «Ермак» (БАРС-15). В ходе боевых действий он получил тяжелые ранения. Сейчас Кутепов проходит лечение и занимается патриотическим воспитанием молодежи.
«Главная мысль, которую я хотел донести до участников форума „УТРО“: для победы важно участие каждого. И для того, чтобы участвовать в происходящем, быть подлинным патриотом России, совершенно не обязательно быть солдатом. Есть много полезных дел, способных помочь действующим на СВО подразделениям», — подчеркнул Кутепов.
Напомним, форум уральской молодежи «УТРО» проходит под эгидой полпреда президента РФ в УрФО при поддержке Росмолодёжи. В мероприятии принимают участие представители молодого поколения в возрасте от 18 до 35 лет. География участников охватывает не только субъекты Уральского федерального округа, но и всю Россию.
Отметим, что Челябинская область ранее дважды принимала форум «УТРО». Это было в 2014 и 2017 годах.