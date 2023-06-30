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Очевидцы засняли в парке «Кашкадан» в Уфе детей за поеданием мерзости

30 июня 2023, 05:17
Фото: 1MI

В Уфе в парке «Кашкадан» дети потрошат аппараты и едят корм для птиц вместо уток

Странный перекус детей засняли прогуливающиеся по Кашкадану уфимцы 29 июня.
Сюжет
Дети

В благоустроенном парке Кашкадан в уфимском Сипайлово есть специализированные аппараты, где за небольшую плату можно приобрести специальный корм для водоплавающих птиц, ведь кормить их хлебом и прочей человеческой едой вредно.

Выглядит данное приспособление, как автомат с жвачкой «из детства». Только из него за небольшую мзду выпадают гранулы — специальный безопасный и сбалансированный корм для птиц.

Видео: telegram-канал BashDTP

Корм этот видимо не только сбалансирован, но и весьма приятен на вкус, иначе как объяснить, что дети в парке трясут аппарат и бесплатно получают там утиный корм, который сами и поедают.

Во всяком случае именно о таком поведении докладывает автор видео — «этот аппарат с кормом дети разбалтывают и едят корм для уточек — озеро Кашкадан 29 июня».

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#Ирина Деревянчук#Дети#Уфа#Город#Новости Уфы#Парки#Видео
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