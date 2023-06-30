Очевидцы засняли в парке «Кашкадан» в Уфе детей за поеданием мерзости

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
В благоустроенном парке Кашкадан в уфимском Сипайлово есть специализированные аппараты, где за небольшую плату можно приобрести специальный корм для водоплавающих птиц, ведь кормить их хлебом и прочей человеческой едой вредно.
Выглядит данное приспособление, как автомат с жвачкой «из детства». Только из него за небольшую мзду выпадают гранулы — специальный безопасный и сбалансированный корм для птиц.
Корм этот видимо не только сбалансирован, но и весьма приятен на вкус, иначе как объяснить, что дети в парке трясут аппарат и бесплатно получают там утиный корм, который сами и поедают.
Во всяком случае именно о таком поведении докладывает автор видео — «этот аппарат с кормом дети разбалтывают и едят корм для уточек — озеро Кашкадан 29 июня».