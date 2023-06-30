Нутрициолог рекомендует здоровые перекусы для летнего сезона

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Согласно рекомендациям Свиридовой, в летний сезон полезно брать с собой фрукты и ягоды, которые не только утоляют голод, но и обеспечивают организм витаминами.
Она также отметила, что овсяное печенье, содержащее злаки, является хорошим выбором перекуса. Однако при покупке такого продукта следует обращать внимание на его содержание сахара.
Свиридова подчеркнула, что существуют здоровые варианты чипсов, которые могут быть полезны для организма. Примерами таких чипсов могут быть морковные и свекольные, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Кроме того, в качестве перекуса нутрициолог рекомендует употреблять йогурт с фруктами и орехами, а также сухофрукты. Эти продукты не только снимают голод, но и обеспечивают организм необходимыми питательными веществами.