На Учалинском ГОКе вручили дипломы выпускникам колледжа

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Вместе с педагогами колледжа и родителями выпускников в мероприятии приняли участие руководители цехов и подразделений комбината.
— Я верю, что большинство из вас хотят достичь высот в своей профессии, поэтому призываю вас работать по своей специальности. Считаю это правильным решением, которое позволит закрепить полученные знания и добиться профессиональных успехов. А коллектив комбината с радостью вам в этом поможет, — обратился с напутствием к выпускникам директор АО «Учалинский ГОК» Закария Гибадуллин.
Он вручил дипломы, а также благодарственные письма с денежным вознаграждением тем выпускникам, кто уже приступил к работе на Учалинском ГОКе в 2022 году и совмещал учебу на последнем курсе с трудовой деятельностью в цехах комбината.
— Учалинский ГОК — наш основной работодатель, который принимает активное участие в модернизации образовательной программы колледжа, в улучшении его инфраструктуры. Спасибо промышленникам за плодотворное сотрудничество, — выступил на церемонии директор Учалинского колледжа горной промышленности Дмитрий Абдрахманов.
В ходе торжества со словами поздравлений к выпускникам обратился начальник ремонтно-монтажного управления Учалинского ГОКа Вадим Хамитов. 17 лет назад он также окончил Учалинский колледж горной промышленности (в то время Учалинский горно-металлургический техникум) и пришел работать в комбинат электрослесарем 3 разряда. Пройдя все ступени профессионального роста, в 32 года он уже был назначен руководителем одного из крупных цехов.
— От всей души поздравляю с успешной сдачей экзаменов и защитой дипломных проектов! Верьте в собственные силы, постоянно развивайте свои навыки и тогда у вас все получится! — пожелал успехов вчерашним студентам Вадим Хамитов.
В завершение мероприятия прозвучал первый официальный гимн системы среднего профессионального образования в живом исполнении работника энергоцеха Вадима Муратшина.