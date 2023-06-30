На Учалинском ГОКе вручили дипломы выпускникам колледжа

В ходе торжества со словами поздравлений к выпускникам обратился начальник ремонтно-монтажного управления Учалинского ГОКа Вадим Хамитов. 17 лет назад он также окончил Учалинский колледж горной промышленности (в то время Учалинский горно-металлургический техникум) и пришел работать в комбинат электрослесарем 3 разряда. Пройдя все ступени профессионального роста, в 32 года он уже был назначен руководителем одного из крупных цехов.