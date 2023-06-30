Морские львы в Калифорнии покусали людей из-за токсичных водорослей

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Два случая нападения на пляжах в округе Ориндж и пять подобных инцидентов в округах Санта-Барбара и Вентура были зафиксированы. Среди пострадавших были серфингисты, дайверы и отдыхающие, пишут Известия.
Морские львы могут кусать людей в случае испуга или при встрече с серфингистами, однако причиной повышенной агрессии стали высокие концентрации домоевой кислоты, нейротоксина, вырабатываемого морскими водорослями Pseudo-nitzschia. Эти водоросли были обнаружены в водах округов Санта-Барбара и Вентура, а затем распространились на юг, включая Лос-Анджелес и округ Ориндж.