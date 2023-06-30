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Морские львы в Калифорнии покусали людей из-за токсичных водорослей

30 июня 2023, 05:31
По информации, опубликованной Los Angeles Times 29 июня, несколько человек были покусаны морскими львами на пляжах в Калифорнии из-за наличия токсичных водорослей. Эти водоросли оказали негативное воздействие на животных, вызывая их агрессивное поведение.

Два случая нападения на пляжах в округе Ориндж и пять подобных инцидентов в округах Санта-Барбара и Вентура были зафиксированы. Среди пострадавших были серфингисты, дайверы и отдыхающие, пишут Известия.

Морские львы могут кусать людей в случае испуга или при встрече с серфингистами, однако причиной повышенной агрессии стали высокие концентрации домоевой кислоты, нейротоксина, вырабатываемого морскими водорослями Pseudo-nitzschia. Эти водоросли были обнаружены в водах округов Санта-Барбара и Вентура, а затем распространились на юг, включая Лос-Анджелес и округ Ориндж.

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