Мать семерых в Башкирии попала в тюрьму: жених «напугал» ее и получил нож в печень

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Любовь к обнимашкам свела жителя Башкирии в могилу. Мужчина, который был в отношениях с многодетной матерью семерых детей, так напугал женщину, которая готовила ему ужин, что получил два удара ножом в печень и скончался в больнице. Пара жила мирно и собиралась пожениться, но по воле случая при приготовлении пищи нож оказался в брюшной полости мужчины.
В приговоре сказано, что по версии многодетной мамы они с сожителем готовили ужин, собирали его на работу, однако мужчина был в романтическом настроении и приставал к женщине, отвлекая ее. В какой-то момент она развернулась и нож оказался в теле мужчины. Однако потом выяснится, что ножевых ранений было два, что несколько противоречит версии о случайности.
Также известно, что когда на вызов приехала скорая помощь, мужчина был в сознании и говорил, что «на нож напоролся сам», что впоследствии опровергли судмедэксперты. Свидетели же говорили, что женщина была пьяна и заявляли о том, что женщина злоупотребляет алкоголем и пьет на детские пособия, при том, что прав на некоторых своих детей она уже лишена. Примечательно, что потерпевший в тот вечер был трезв, что подтверждает экспертиза.
Темную историю, где потерпевший говорил, что сам упал на нож, а обвиняемая рассказывала о испуге из-за шутки суд все-таки разобрался и пришел в выводу, что ножевые ранения женщина все-таки нанесла умышленно и признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год.