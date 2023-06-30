Мать семерых в Башкирии попала в тюрьму: жених «напугал» ее и получил нож в печень

Также известно, что когда на вызов приехала скорая помощь, мужчина был в сознании и говорил, что «на нож напоролся сам», что впоследствии опровергли судмедэксперты. Свидетели же говорили, что женщина была пьяна и заявляли о том, что женщина злоупотребляет алкоголем и пьет на детские пособия, при том, что прав на некоторых своих детей она уже лишена. Примечательно, что потерпевший в тот вечер был трезв, что подтверждает экспертиза.