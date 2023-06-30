Леонид Слуцкий: Россия не допустит новой смуты

Posted 30 июня 07:31
Published 30 июня 07:31
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Как уже не раз бывало в истории нашей страны, наши враги, видя нашу силу, пытались сыграть на внутренних противоречиях и использовать их против нас, подчеркнул Леонид Слуцкий.
Предатели, отметил он, всегда готовы найти тех, кто готов по тем или иным причинам поставить свои собственные интересы выше интересов своей Родины, как это было с власовцами во время Великой Отечественной войны.
«Перейдя на сторону нацистов, поверив их посулам, они обратили свое оружие против своей Родины», — сообщил он.
И сейчас, указал Слуцкий, происходит то же самое.
— Видя всю тщетность попыток Украины пробить нашу линию обороны, несмотря на колоссальные поставки оружия, видя, как наша армию сама переходит в контрнаступление, Запад вновь пытается ослабить нашу страну и нашу армию. Пытается посеять новую смуту в России руками очередного предателя — Евгения Пригожина. Этого нельзя допустить.
Мы все должны помешать попыткам разжечь внутренние распри, которые могут ударом в спину остановить нашу армию накануне победы над врагом. Каждый из нас сейчас должен оставаться на своем месте и выполнять свой долг. Выполнять, невзирая на то, что у каждого есть свои обиды, порой очень горькие, и свои представления о том, что и как должно быть устроено. Но главное сейчас — не допустить, чтобы внутренние разногласия, которые можно было бы решить, превратились в смуту и тем более в гражданскую войну. Это лишь порадует наших врагов в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне», — сказал лидер ЛДПР.
Наша общая задача, полагает лидер ЛДПР — остановить попытки противника воспользоваться ситуацией.
— Давайте помнить об этом, слышать друг друга, мыслить здраво и беречь Россию. Давайте помнить о том, что любые призывы повернуть оружие против своих — однозначно преступные! Давайте помнить о том, что все мы — дети нашей Родины, и именно о ней мы должны заботиться в первую очередь. Давайте помнить о том, что в этом всем мы едины и должны оставаться едиными. В этом — залог несокрушимости нашей Родины и нашей будущей победы, — резюмировал он.