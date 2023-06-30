Леонид Слуцкий: Россия не допустит новой смуты

Мы все должны помешать попыткам разжечь внутренние распри, которые могут ударом в спину остановить нашу армию накануне победы над врагом. Каждый из нас сейчас должен оставаться на своем месте и выполнять свой долг. Выполнять, невзирая на то, что у каждого есть свои обиды, порой очень горькие, и свои представления о том, что и как должно быть устроено. Но главное сейчас — не допустить, чтобы внутренние разногласия, которые можно было бы решить, превратились в смуту и тем более в гражданскую войну. Это лишь порадует наших врагов в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне», — сказал лидер ЛДПР.



Наша общая задача, полагает лидер ЛДПР — остановить попытки противника воспользоваться ситуацией.