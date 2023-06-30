Лайнер, аэропорт и театр: как увековечена память о башкирском поэте Мустае Кариме

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Распоряжением председателя правительства РФ Михаила Мишустина имена советских литераторов были присвоены трем вершинам Главного Кавказского хребта на территории республики Кабардино-Балкария. Так, одна из ранее безымянных гор высотой 3703 метра получила имя народного поэта Башкирии Мустая Карима. Также еще две вершины получили имена кабардинского поэта Алима Кешокова и балкарского поэта Кайсына Кулиева, высота гор составляет 3582 и 3696 метров соответственно.
Имена поэтов из Башкирии и Кабардино-Балкарии были присвоены горным вершинам на основании предложения парламента Кабардино-Балкарии, а также для увековечения памяти участников Великой Отечественной войны, представителей культуры республик.
Стоит отметить, что это не первый случай, когда некий значимый объект получает имя поэта Мустая Карима. Только в Уфе его имя присвоено аэропорту, Национальному молодёжному театру и четырёхпалубному круизному лайнеру.
Примечательно, например, что свое имя аэропорт Уфы получил по итогам голосования в рамках акции «Великие имена России». Смысл акции был в том, чтобы назвать «безымянные» аэропорты в честь выдающихся уроженцев регионов. Жители Башкирии выбирали между Мустаем Каримом, Мусой Гареевым и Салаватом Юлаевым. В итоге выбор большинства пал именно на знаменитого поэта.
А круизный лайнер «Мустай Карим» прибыл в Уфу в мае этого года, собрав вокруг себя толпу с интересом рассматривающих судно зевак. Его вместимость 322 места, длина 141 метр, ширина 16,82 метра. Судно может путешествовать по рекам, каналам европейской части РФ, Онеге, Ладоге, Азову, Каспию, Черному морям. Позиционирует себя лайнер как отель на плаву класса «река-море».
Из образовательных учреждений имя знаменитого поэта носят Башкирская гимназия №158 в Уфе и средняя общеобразовательная школа в селе Кляшево в Чишминском районе республики.
Помимо того в 2006 году имя Мустая Карима получила одна из центральных улиц башкирской столицы, ранее называвшаяся Социалистической. Улицы Мустая Карима также есть в Москве, Казани, Алматы, Екатеринбурге и во многих городах Башкирии.
В 2013 на площади перед Домом профсоюзов в Уфе был торжественно открыт памятник Мустаю Кариму. Памятник представляет собой композицию из бронзовой фигуры поэта, позади которого кружатся в воздухе страницы его рукописей и теснятся образы героев его произведений. Бюст Мустая Карима также был установлен районном центре Мечетлинского района селе Большеустьикинское в 1990 году.
Позднее барельеф в честь поэта появился на здании главного корпуса БашГУ (ныне УУНиТ). Также мемориальная доска установлена доме на улице Энгельса в Уфе, где с 1999 по 2005 год проживал литератор.