Лайнер, аэропорт и театр: как увековечена память о башкирском поэте Мустае Кариме

В 2013 на площади перед Домом профсоюзов в Уфе был торжественно открыт памятник Мустаю Кариму. Памятник представляет собой композицию из бронзовой фигуры поэта, позади которого кружатся в воздухе страницы его рукописей и теснятся образы героев его произведений. Бюст Мустая Карима также был установлен районном центре Мечетлинского района селе Большеустьикинское в 1990 году.