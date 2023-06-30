Компания Jetour представила новые кроссоверы Dashing и X90 Plus в России

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Городской компактный кроссовер Dashing доступен с двумя двигателями: 1,5-литровым мотором мощностью 147 л. с. и 1,6-литровым мотором мощностью 190 л. с. Первая версия может быть оснащена шестиступенчатой механической трансмиссией или роботизированной коробкой передач, в то время как более мощная версия доступна с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Стоимость Dashing начинается от 2,34 млн рублей, пишут Известия.
Вторым представленным автомобилем является Jetour X90 Plus, семейный кроссовер. Под его капотом находятся турбомоторы объемом 1,6 и 2 литра с мощностью 190 и 244 л. с. Семиступенчатая роботизированная коробка передач также предлагается в этой модели. Начальная комплектация X90 Plus доступна по цене 3,25 млн рублей.
Новые модели Jetour предлагают различные варианты мощности и трансмиссий, чтобы удовлетворить потребности разных покупателей. Вместе с тем, их стоимость оказывается доступной для российского рынка, что может привлечь внимание автолюбителей, ищущих надежные и функциональные кроссоверы.