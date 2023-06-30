Компания Jetour представила новые кроссоверы Dashing и X90 Plus в России

Городской компактный кроссовер Dashing доступен с двумя двигателями: 1,5-литровым мотором мощностью 147 л. с. и 1,6-литровым мотором мощностью 190 л. с. Первая версия может быть оснащена шестиступенчатой механической трансмиссией или роботизированной коробкой передач, в то время как более мощная версия доступна с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Стоимость Dashing начинается от 2,34 млн рублей, пишут Известия.