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Posted Сегодня, 05:24

Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Коллеги спасли мужчину от тигра, используя бензопилу

30 июня 2023, 05:24
Коллеги помогли мужчине отбиться от хищника. Они включили бензопилу и отогнали ею зверя от его жертвы.

Происшествие случилось неподалеку от поселка Золотой, расположенного в муниципальном районе имени Лазо. Лесозаготовительная бригада вела вырубку леса, когда один из вальщиков отошел в сторону от техники и внезапно был атакован взрослым тигром, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что животное было истощенным и ослабленным. Благодаря решительным действиям других рабочих лесорубов удалось спасти мужчину, который получил незначительные травмы.

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