Коллеги спасли мужчину от тигра, используя бензопилу

Происшествие случилось неподалеку от поселка Золотой, расположенного в муниципальном районе имени Лазо. Лесозаготовительная бригада вела вырубку леса, когда один из вальщиков отошел в сторону от техники и внезапно был атакован взрослым тигром, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».