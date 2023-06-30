Коллеги спасли мужчину от тигра, используя бензопилу

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Происшествие случилось неподалеку от поселка Золотой, расположенного в муниципальном районе имени Лазо. Лесозаготовительная бригада вела вырубку леса, когда один из вальщиков отошел в сторону от техники и внезапно был атакован взрослым тигром, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Отмечается, что животное было истощенным и ослабленным. Благодаря решительным действиям других рабочих лесорубов удалось спасти мужчину, который получил незначительные травмы.