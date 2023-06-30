Истощенный амурский тигр атаковал рабочего в Хабаровском крае

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Тигр напал на рабочего, нанеся ему легкие повреждения, пишет RT.
Точные причины атаки тигра на человека пока неясны, однако истощенное состояние животного может быть одной из возможных причин. Возможно, тигр испытывал голод и искал пищу в близлежащей местности. Пострадавшему рабочему были нанесены незначительные повреждения, и его состояние оценивается как легкое.
Следственные органы и специалисты по охране природы проводят расследование происшествия.