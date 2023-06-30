Истощенный амурский тигр атаковал рабочего в Хабаровском крае

Точные причины атаки тигра на человека пока неясны, однако истощенное состояние животного может быть одной из возможных причин. Возможно, тигр испытывал голод и искал пищу в близлежащей местности. Пострадавшему рабочему были нанесены незначительные повреждения, и его состояние оценивается как легкое.