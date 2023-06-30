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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Истощенный амурский тигр атаковал рабочего в Хабаровском крае

30 июня 2023, 08:04
В Хабаровском крае произошел случай нападения истощенного амурского тигра на лесозаготовителя. Согласно информации от управления охотничьего хозяйства региона, инцидент произошел вблизи поселка Золотой в муниципальном районе имени Лазо.

Тигр напал на рабочего, нанеся ему легкие повреждения, пишет RT.

Точные причины атаки тигра на человека пока неясны, однако истощенное состояние животного может быть одной из возможных причин. Возможно, тигр испытывал голод и искал пищу в близлежащей местности. Пострадавшему рабочему были нанесены незначительные повреждения, и его состояние оценивается как легкое.

Следственные органы и специалисты по охране природы проводят расследование происшествия.

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