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Глава Башкирии Радий Хабиров взялся за оружие

30 июня 2023, 03:25
Фото: vk.com.Радий Хабиров

«Лучшее в мире»: Радий Хабиров признался в любви к стрельбе и взялся за оружие

Российское оружие глава Башкирии опробовал на площадке боевого слаживания полка «Башкортостан» в Самарской области 29 июня.

В соцсетях глава Башкирии выложил пост после визита на площадку, где боевое слаживание проходит мотострелковый полк «Башкортостан». В Самарской области с ним работал советник главы по взаимодействию с военнослужащими в зоне СВО Алик Камалетдинов. Однако помимо работы чиновника глава занялся и тем, что любит каждый мужчина.

— Самое точное, самое мощное оружие — у нашей армии. Как всякий мужчина, я люблю стрелять. Я не охотник и никогда не охочусь на зверей. Но не попробовать не мог. Оружие хорошее, боевое. Очень важно, что у каждого бойца оно свое. Есть возможность изучить, пристреляться. Горжусь нашей армией, — поделился впечатлениями глава.
#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
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