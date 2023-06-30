Глава Башкирии Радий Хабиров взялся за оружие

В соцсетях глава Башкирии выложил пост после визита на площадку, где боевое слаживание проходит мотострелковый полк «Башкортостан». В Самарской области с ним работал советник главы по взаимодействию с военнослужащими в зоне СВО Алик Камалетдинов. Однако помимо работы чиновника глава занялся и тем, что любит каждый мужчина.