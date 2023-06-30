Глава Башкирии Радий Хабиров взялся за оружие

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
В соцсетях глава Башкирии выложил пост после визита на площадку, где боевое слаживание проходит мотострелковый полк «Башкортостан». В Самарской области с ним работал советник главы по взаимодействию с военнослужащими в зоне СВО Алик Камалетдинов. Однако помимо работы чиновника глава занялся и тем, что любит каждый мужчина.
— Самое точное, самое мощное оружие — у нашей армии. Как всякий мужчина, я люблю стрелять. Я не охотник и никогда не охочусь на зверей. Но не попробовать не мог. Оружие хорошее, боевое. Очень важно, что у каждого бойца оно свое. Есть возможность изучить, пристреляться. Горжусь нашей армией, — поделился впечатлениями глава.