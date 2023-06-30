Форум регионов России и Беларуси, люди с оружием у УМПО и нападение пчел в Башкирии

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Updated Сегодня, 17:05
Утро 30 июня самолет авиакомпании «Ямал», направляющийся в Новый Уренгой, не смог вылететь из уфимского аэропорта после заявления пилота. Командиру воздушного судна пришлось вернуться с исполнительного старта взлетно-посадочной полосы — пилот доложил о сбое компьютера.
Руководитель ГК «Госстрой» Кирилл Бадиков, а также двое его сообщников предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве при долевом строительстве ЖК «Московский» в Уфе. В их отношении утверждено обвинительное заключение. Договоры об участии в долевом строительстве, а также переуступки права требования и паенакопления были заключены с 1134 гражданами. Их общая сумма составила 2,3 млрд рублей.
Блогерша из Башкирии Миляуша Шайхелислямова, широко известная как «башкирская домохозяйка», рассказала подписчикам в соцсетях о том, что её пригласили в налоговую. По её словам, сотрудники УФНС пригласили её именно из-за её деятельности как блогера. Помимо этого в налоговой также поинтересовались про ее доход с рекламы и куда идут перечисления. Как сообщили позднее в налоговом ведомстве, граждане, занимающиеся блогерской деятельностью, обязаны декларировать свои доходы и регистрироваться как индивидуальные предприниматели либо самозанятые, если их контент в социальных сетях приносит им регулярный доход.
В отношении известного общественного деятеля Буранбая Аскарова оставлен протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои». Судом было установлено, что Аскаров неоднократно применил насилие в отношении своей супруги. В соответствии с решением мирового судьи Хайбуллинского района Буранбай Аскаров помещён под арест на 10 суток.
Уфимский районный суд вынес приговор в отношении четверых жителей города Уфы, среди которых танцор ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова, которые попались правоохранителям на попытке сбыта наркотиков-стимуляторов, а именно мефедрона и амфетамина. «Бизнес» четверо мужчин вели в период с мая по октябрь 2021 года, после чего ее пресекли правоохранители.
Очевидцы заметили у здания УМПО вооруженные людей. К счастью, информированные источники в силовых структурах сообщили о том, что проводятся учения и поводов беспокоиться нет.
Двух мальчиков в Ишимбайском районе республики атаковал рой домашних пчел, по неизвестной причине оказавшихся на лесной поляне. К счастью мальчишки выжили, но здорово помучились, с открытых частей тела мальчиков врачи сняли почти 500 пчелиных жал. Позднее о случившемся рассказали сами мальчики.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отправил в отставку главу Калининского района Михаила Замурагина. Источник в мэрии, знакомый с ситуацией, сообщил Mkset, что должность Замурагин покинул в связи с тем, что не справлялся со своими обязанностями должным образом.
И.о. мэра Межгорья Вячеслава Калугина подозревают в присвоении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, подозреваемый, занимавший пост временно исполняющего обязанности главы администрации, в апреле–сентябре 2021 года издавал распоряжения о выплате премий и стимулирующих выплат самому себе на сумму более 1,3 млн рублей. Распоряжения он подписывал лично и передавал в бухгалтерию. Mkset заинтересовался его персоной и попробовал создать на сити-менеджера досье. Работали не только журналисты, к вечеру стало известно, что суд взял подозреваемого под стражу до конца лета.
Председатель Софведа РФ Валентина Матвиенко прибыла в Уфу в рамках форума регионов России и Беларуси. Спикера верхней палаты российского парламента встретил ранее встретил в уфимском аэропорту глава республики Радий Хабиров. Матвиенко посетит основные площадки саммита, в том числе проходящую в эти дни выставку достижений народного хозяйства, а также фестиваль искусств «Славянский базар в сердце Евразии».
А меж тем Х Форум регионов России и Беларуси в Уфе в самом разгаре, сегодня премьер-министр Башкирии Андрей Назаров торжественно открыл магазин с исключительно белорусскими товарами. Торговая точка с названием «Белорусские товары» начала работать в центре Уфы на Коммунистической. Mkset решил сразу же проверить новое место и поискать в магазине что-нибудь интересное и непривычное для Башкирии.
В Уфе бомжи поселились на «умной остановке». По словам очевидцев, группа лиц без определённого места жительства облюбовала помещение на остановке «Уфа-арена». Уфимцы уже окрестили остановку «витриной с бомжами», отдельно отметив запах, который якобы можно отчетливо ощутить даже через запертые двери.
Заместитель прокурора Башкирии Сергей Воротынцев объявил предостережение исполняющему обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Ридалю Саетову. Поводом для реагирования надзорного ведомства стало несвоевременное исполнение обязательств по контрактам на переселение граждан из аварийного жилья в жилье, уже построенное по адресной программме переселения в Янаульском районе.
Сильнейший ливень днем ранее накрыл популярный среди жителей Башкирии курортный город Соль-Илецк. Под воду ушли дома и дороги, колёса автомобилей застревают в размытом водой грунте, у многих в результате «наводнения» погибли домашние животные. Подробнее о последствиях разбушевавшейся стихии Mkset рассказывал здесь.