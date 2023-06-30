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«Думал, что умру»: мальчик, на которого напали сотни пчел, рассказал о случившемся

30 июня 2023, 13:49
Фото: 1MI

Мальчики, подвергшиеся нападению пчел в Башкирии, рассказали о случившемся

Двое братьев в Ишимбайском районе республики стали жертвами нападения пчелиного роя. Медики удалили с их тел свыше 450 жал насекомых. О ситуации сами мальчики рассказали проекту «Честно говоря»

Ранее Mkset рассказывал историю о двух мальчиках из села Ахмерово, на которых напал рой домашних пчел. Напомним, двое братьев гуляли по лесу, когда их по неизвестной причине атаковали сотни разъярённых насекомых. С тел мальчиков медики удалили 465 пчелиных жал.

Как рассказывают сами ребята в интервью проекту «Честно Говоря», они шли за дровами, как вдруг услышали жужжание. Поначалу они не предали этому большого значения, однако потом все же заметили, что пчелиный рой движется в их сторону. Спустя мгновение их уже жалили насекомые.

— За мной сначала полетела одна пчела, потом две, три и так целый рой. Я очень испугался. Сейчас со мной все хорошо. Со мной ещё был вместе брат, как я уже говорил, и когда я лежал, брат уже побежал домой, чтобы сообщить родителям. Сам я там лежал, даже не чувствовал своего тела. Я уже думал, что я умру, — вспоминает один из мальчиков события того дня.

Младший из братьев, совладав с собой, сбежал и добрался до дома, где рассказал о случившемся взрослым. Отец и дядя отправились ребенку на подмогу, разогнали пчел и спасли его.

#Азамат Нухов
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