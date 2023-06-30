«Думал, что умру»: мальчик, на которого напали сотни пчел, рассказал о случившемся

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
Ранее Mkset рассказывал историю о двух мальчиках из села Ахмерово, на которых напал рой домашних пчел. Напомним, двое братьев гуляли по лесу, когда их по неизвестной причине атаковали сотни разъярённых насекомых. С тел мальчиков медики удалили 465 пчелиных жал.
Как рассказывают сами ребята в интервью проекту «Честно Говоря», они шли за дровами, как вдруг услышали жужжание. Поначалу они не предали этому большого значения, однако потом все же заметили, что пчелиный рой движется в их сторону. Спустя мгновение их уже жалили насекомые.
— За мной сначала полетела одна пчела, потом две, три и так целый рой. Я очень испугался. Сейчас со мной все хорошо. Со мной ещё был вместе брат, как я уже говорил, и когда я лежал, брат уже побежал домой, чтобы сообщить родителям. Сам я там лежал, даже не чувствовал своего тела. Я уже думал, что я умру, — вспоминает один из мальчиков события того дня.
Младший из братьев, совладав с собой, сбежал и добрался до дома, где рассказал о случившемся взрослым. Отец и дядя отправились ребенку на подмогу, разогнали пчел и спасли его.