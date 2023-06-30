«Думал, что умру»: мальчик, на которого напали сотни пчел, рассказал о случившемся

Как рассказывают сами ребята в интервью проекту «Честно Говоря», они шли за дровами, как вдруг услышали жужжание. Поначалу они не предали этому большого значения, однако потом все же заметили, что пчелиный рой движется в их сторону. Спустя мгновение их уже жалили насекомые.