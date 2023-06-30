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Дело против скандального застройщика из Уфы направлено в суд

30 июня 2023, 10:09
Фото: 1MI

Глава ГК «Госстрой» Кирилл Бадиков с сообщниками предстанет перед судом в Уфе

Руководитель ГК «Госстрой» Кирилл Бадиков, а также двое его сообщников предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве при долевом строительстве ЖК «Московский» в Уфе. В их отношении утверждено обвинительное заключение, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета

Отмечается, что наряду с Бадиковым, в деле замешаны еще два фигуранта: генеральный директор ООО «Башнафтатранс» и финансовый директор ООО «Госстрой-менеджмент» и ООО «Башнафтатранс».

Как сообщили в пресс-службе ведомства Кирилл Бадиков, вступив в сговор со своими сообщниками, осуществлял фактическое руководство компаниями нескольких крупных застройщиков. Среди них ООО «Городские проекты», ООО «Высотки», ООО «Литер 4», ООО «Зеленая роща», ЖСК «Московский. Литер 3», ЖСК «Гафурийский» и ЖСК «Зеленая роща». Работал он через управляющею компанию ООО «Госстрой-менеджмент»,

Договоры об участии в долевом строительстве, а также переуступки права требования и паенакопления были заключены с 1134 гражданами. Их общая сумма составила 2,3 млрд рублей.

При этом на данный момент степень готовности объектов варьируется от 18 до 54%. Организации-застройщики были признаны банкротами, а также внесены в Федеральный реестр проблемных объектов. Почти 800 обманутых дольщиков должны будут получить компенсационные выплаты, параллельно с этим решается вопрос о выплатах для других потерпевшим.

Обвиняемые вину в совершенном преступлении не признали. На их имущество, а также на долгострои наложен арест на сумму, превысившую 1,8 млрд рублей.

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