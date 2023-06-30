Дело против скандального застройщика из Уфы направлено в суд

При этом на данный момент степень готовности объектов варьируется от 18 до 54%. Организации-застройщики были признаны банкротами, а также внесены в Федеральный реестр проблемных объектов. Почти 800 обманутых дольщиков должны будут получить компенсационные выплаты, параллельно с этим решается вопрос о выплатах для других потерпевшим.