Дело против скандального застройщика из Уфы направлено в суд

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Отмечается, что наряду с Бадиковым, в деле замешаны еще два фигуранта: генеральный директор ООО «Башнафтатранс» и финансовый директор ООО «Госстрой-менеджмент» и ООО «Башнафтатранс».
Как сообщили в пресс-службе ведомства Кирилл Бадиков, вступив в сговор со своими сообщниками, осуществлял фактическое руководство компаниями нескольких крупных застройщиков. Среди них ООО «Городские проекты», ООО «Высотки», ООО «Литер 4», ООО «Зеленая роща», ЖСК «Московский. Литер 3», ЖСК «Гафурийский» и ЖСК «Зеленая роща». Работал он через управляющею компанию ООО «Госстрой-менеджмент»,
Договоры об участии в долевом строительстве, а также переуступки права требования и паенакопления были заключены с 1134 гражданами. Их общая сумма составила 2,3 млрд рублей.
При этом на данный момент степень готовности объектов варьируется от 18 до 54%. Организации-застройщики были признаны банкротами, а также внесены в Федеральный реестр проблемных объектов. Почти 800 обманутых дольщиков должны будут получить компенсационные выплаты, параллельно с этим решается вопрос о выплатах для других потерпевшим.
Обвиняемые вину в совершенном преступлении не признали. На их имущество, а также на долгострои наложен арест на сумму, превысившую 1,8 млрд рублей.