Активиста из Башкирии арестовали на 10 суток: известна причина

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
В отношении известного общественного деятеля Буранбая Аскарова оставлен протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои». В соответствии с решением мирового судьи Хайбуллинского района Буранбай Аскаров помещён под арест на 10 суток.
Так, судом было установлено, что Аскаров неоднократно применил насилие в отношении своей супруги.
Напомним, ранее Буранбай Аскаров выступал против разработки месторождений в Хайбуллинском районе республики компанией «Полиметалл». В частности, активиста возмутило то, что в их район заходит иностранная компания, которая, с его слов, будет вкладываться не в развитие территории, а в свои оффшорные счета. Он также полагает, что и уже работающие предприятия практически не выделяют деньги. Важно отметить, что «Полиметалл» уже представил средства на некоторые нужды района, но Аскаров считает, что долго это не продлится.
Также стоит отметить, что это не первый случае домашнего насилия в Башкирии, попавший в поле зрения правоохранителей. К примеру, в августе прошлого года республики потрясла история чудовищного убийства чиновницы Дины Махияновой. Бывший муж, со стороны которого та на протяжении долгого времени терпела побои, напал на неё и нанес 14 ножевых ранений.