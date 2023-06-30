Активиста из Башкирии арестовали на 10 суток: известна причина

Напомним, ранее Буранбай Аскаров выступал против разработки месторождений в Хайбуллинском районе республики компанией «Полиметалл». В частности, активиста возмутило то, что в их район заходит иностранная компания, которая, с его слов, будет вкладываться не в развитие территории, а в свои оффшорные счета. Он также полагает, что и уже работающие предприятия практически не выделяют деньги. Важно отметить, что «Полиметалл» уже представил средства на некоторые нужды района, но Аскаров считает, что долго это не продлится.