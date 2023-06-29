Высокий уровень загрязнения воздуха опасным веществом зафиксировали в Уфе

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
По данным экспертов, в 13:00 концентрация органического соединения, применяемого для получения ацетона и фенола, превысила допустимую норму в 21 раз. Спустя несколько часов, в 19:00 вновь было зафиксировано превышение — в 4,7 раз. Отмечается, что показания по другим видам примесей в воздухе не превышали допустимых показателей.
Напомним, опасную концентрацию вредных веществ в воздухе в Уфе фиксировали и ранее. Так, 7 июня на улице Ульяновых пункт наблюдения зафиксировал превышение концентрации изопропилбензола в 2,9 раза, а позднее на ул. Свободы допустимая концентрация хлорида водорода была превышена в 3,3 раза.
Отметим, что ранее жители Уфы и, в частности, Калининского и Октябрьского районов неоднократно жаловались на неприятный запах химии, повисший в воздухе. К примеру, на проспекте Октября 141 ранее было зафиксировано превышение допустимых показателей содержания в воздухе этилбензола до 2,5 ПДК.