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Высокий уровень загрязнения воздуха опасным веществом зафиксировали в Уфе

29 июня 2023, 11:02
Фото: 1MI

В Уфе 27 июня уровень содержания изопропилбензол превысил норму в 21 раз

Во вторник, 27 июня, в Уфе зафиксировали серьезное превышение концентрации изопропилбензола в воздухе, сообщает Башгирометцентр Высокий уровень загрязнения воздуха опасным веществом зафиксировали в Уфе

По данным экспертов, в 13:00 концентрация органического соединения, применяемого для получения ацетона и фенола, превысила допустимую норму в 21 раз. Спустя несколько часов, в 19:00 вновь было зафиксировано превышение — в 4,7 раз. Отмечается, что показания по другим видам примесей в воздухе не превышали допустимых показателей.

Напомним, опасную концентрацию вредных веществ в воздухе в Уфе фиксировали и ранее. Так, 7 июня на улице Ульяновых пункт наблюдения зафиксировал превышение концентрации изопропилбензола в 2,9 раза, а позднее на ул. Свободы допустимая концентрация хлорида водорода была превышена в 3,3 раза.

Отметим, что ранее жители Уфы и, в частности, Калининского и Октябрьского районов неоднократно жаловались на неприятный запах химии, повисший в воздухе. К примеру, на проспекте Октября 141 ранее было зафиксировано превышение допустимых показателей содержания в воздухе этилбензола до 2,5 ПДК.

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#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Экология#Общество#Город
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