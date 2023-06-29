Высокий уровень загрязнения воздуха опасным веществом зафиксировали в Уфе

По данным экспертов, в 13:00 концентрация органического соединения, применяемого для получения ацетона и фенола, превысила допустимую норму в 21 раз. Спустя несколько часов, в 19:00 вновь было зафиксировано превышение — в 4,7 раз. Отмечается, что показания по другим видам примесей в воздухе не превышали допустимых показателей.