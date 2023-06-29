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Власти Уфы нашли способ разгрузить улицы Бакалинскую и Менделеева через Айскую

29 июня 2023, 14:42

Госэкспертиза одобрила: В Уфе улицу Айскую продлят до улицы Менделеева

Власти утвердили проект еще весной и он получил положительное заключение экспертов.

Еще весной стало известно о том, что проект «разгрузки» улиц Бакалинской и Менделеева путем продления улицы Айской прямо до Менделеева, утвердил мэр города Ратмир Мавлиев. 28 июня стало известно о том, что данный «разгрузочный» проект получил одобрение специалистов Госэкспертизы.

Айскую, которая сегодня после пересечения с проспектом Салавата Юлаева «сливается» с Бакалинской, будет продолжаться между двумя ЖК — «Иремель» и «Московский». Дойдет же улица Айская до улицы Менделеева близ школы № 19.

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#Ирина Деревянчук#Город#Новости Уфы#Дороги#Транспорт#Автомобиль
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