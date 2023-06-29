Власти Уфы нашли способ разгрузить улицы Бакалинскую и Менделеева через Айскую

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Еще весной стало известно о том, что проект «разгрузки» улиц Бакалинской и Менделеева путем продления улицы Айской прямо до Менделеева, утвердил мэр города Ратмир Мавлиев. 28 июня стало известно о том, что данный «разгрузочный» проект получил одобрение специалистов Госэкспертизы.
Айскую, которая сегодня после пересечения с проспектом Салавата Юлаева «сливается» с Бакалинской, будет продолжаться между двумя ЖК — «Иремель» и «Московский». Дойдет же улица Айская до улицы Менделеева близ школы № 19.