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Владимир Киселёв: Для Родины артисты должны выступать бесплатно

29 июня 2023, 13:00
Фото: 1MI
Музыкант, создатель группы «Земляне» Владимир Киселев обратился к деятелям культуры с призывом доказать свое патриотическое отношение к России не словами, а делами. Продюсер обвинил коллег в том, что они не помогают Родине, хотя получают большие гонорары за свои выступления.

Владимир Киселев рассказал, что украинских солдат с самого начала СВО поддерживают местные рок-группы «Океан Эльзы» и «Вопли Видоплясова», передает издание kp.ru.

По словам продюсера, в Совете при президенте Российской Федерации по культуре и искусству есть деятели, которым выделили миллионные средства для создания патриотической оперы. Однако произведение оказалось посвящено викингам, несмотря на то, что кинокартина «Викинг» Первого канала была сильно раскритикована.

Обвинения со стороны Киселева коснулись и чиновников, которые на протяжении десятилетий распределяли средства среди артистов, а те с начала спецоперации покинули страну. Теперь эти деятели культуры из-за рубежа оскорбляют Россию.

Концерты на площади и автопробеги продюсер назвал не просто нонсенсом, а подлостью. Во все эти мероприятия вкладываются огромные деньги, которые и без этого сейчас есть куда девать.

«А артисты, которые за гонорары выступают, то бог им судья, и им воздастся», — говорит лидер группы «Земляне».

Сам же музыкант с 2014 года помогает населению Донбасса. А с начала спецоперации группа посещает зону боевых действий, а также госпитали, чтобы поддерживать бойцов. Кроме этого, артист рассказал о финансовой поддержке военных, уничтожающих западную тяжелую спецтехнику. Последователями этой идеи стали Лепс и Басков.

Киселев прокомментировал и ситуацию с Аллой Пугачевой. Он считает, что в отношении артистки чиновники «перегнули палку». Здесь надо было абстрагироваться, а не раздувать конфликт. Пугачева просто поддержала мужа и отправилась за ним за границу вместе с детьми. Остальные уехавшие знаменитости жалости у продюсера не вызывают.

Владимир Киселев призывает поддерживать артистов, готовых бесплатно выступать для Родины. Такие артисты заслуживают максимальной медийной поддержки и могут служить примером для других знаменитостей.

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