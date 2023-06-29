Владимир Киселёв: Для Родины артисты должны выступать бесплатно

Киселев прокомментировал и ситуацию с Аллой Пугачевой. Он считает, что в отношении артистки чиновники «перегнули палку». Здесь надо было абстрагироваться, а не раздувать конфликт. Пугачева просто поддержала мужа и отправилась за ним за границу вместе с детьми. Остальные уехавшие знаменитости жалости у продюсера не вызывают.