Вкус в кубе: раздобыли чипсы со вкусом бешбармака в Уфе и ощутили неожиданный вкус

В интернет пространстве достаточно давно появились фото чипсов популярной марки со вкусом восточного блюда бешбармак. После недолгих споров о том, не обман ли это «чтобы набрать классы» выяснилось, что чипсы действительно существуют, но в ходу они лишь в соседнем Казахстане, где их собственно и производят.