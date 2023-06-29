Вкус в кубе: раздобыли чипсы со вкусом бешбармака в Уфе и ощутили неожиданный вкус

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
В интернет пространстве достаточно давно появились фото чипсов популярной марки со вкусом восточного блюда бешбармак. После недолгих споров о том, не обман ли это «чтобы набрать классы» выяснилось, что чипсы действительно существуют, но в ходу они лишь в соседнем Казахстане, где их собственно и производят.
Ради того, чтобы выяснить каковы чипсы с «башкирским» вкусом, мы отправились на маркетплейс и заказали пачку ароматизированной жаренной картошки за 400 рублей. Пришли чипсы достаточно быстро и что очень важно, в целости и сохранности, несмотря на хрупкость товара.
Самое важное и интригующее — вкус. Запах попал «в яблочко», настоящий бешбармак, однако вкусовые сосочки рисовали немного иную и очень неожиданную картину. Однако картину отлично знакомую всем, кто застал крайне популярное кулинарное явление как бульонные кубики. Однако не куриные, а разумеется говяжьи. Каждый ломтик хрустящей картошки лишь укреплял корреспондента в первоначальном мнении.
Итак, по итогу дегустации лакомство получило оценку 6 баллов из 10, и в ее ходе родился весьма бюджетный лайфхак. При непреодолимом желании отведать чипсов со вкусом со вкусом восточного лакомства можно купить чипсы тоже же марки со вкусом соли и немного приправить их говяжьим «кубиком».