В Уфе заявили об ужасных «насекомых-союзниках» из биолабораторий Пентагона

По словам Матвиенко, выводы специальной парламентской комиссии, которая в течение года занималась изучением деятельности американских биолабораторий, можно назвать «ужасающими». Доклад, составленный на основе полученных данных, был направлен в Конгресс США и во все парламенты мира.



Впервые информация о подобных биоразработках появилась в СМИ ещё пятью годами ранее. В качестве подтверждения приводится статься The Washington Post 2018 года, где, в частности, говорится о том, что американские военные занимаются изучением возможности привлечения насекомых «для борьбы с потерей урожая». В том же тексте говорится о том, что жуки будут переносить генетически модифицированные вирусы.



Примечательно, что против данной программы активно выступали против ученые, сравнившие подобные эксперименты с ящиком Пандоры. Как раз из-за того, что насекомых легко можно превратить в оружие.



Руководитель программы Блейк Бекстайн, в свою очередь, заявил, что «беспокоиться не о чем». При этом он признавал, что исследовательская группа использует новые технологии, которые потенциально могут иметь «двойное применение» — теоретически использоваться в оборонительных или наступательных целях. Однако, по его словам, это верно практически для любой передовой технологии.