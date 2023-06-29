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В Уфе заявили об ужасных «насекомых-союзниках» из биолабораторий Пентагона

29 июня 2023, 05:47
Фото: 1MI
Доклад о биолабораториях, в котором рассказывается в том числе и о «насекомых-союзниках», направлен во все парламенты мира. Об этом заявила председатель Совфеда Валентины Матвиенко на пленарном заседании X Форума регионов России и Беларуси.

По словам Матвиенко, выводы специальной парламентской комиссии, которая в течение года занималась изучением деятельности американских биолабораторий, можно назвать «ужасающими». Доклад, составленный на основе полученных данных, был направлен в Конгресс США и во все парламенты мира.

Впервые информация о подобных биоразработках появилась в СМИ ещё пятью годами ранее. В качестве подтверждения приводится статься The Washington Post 2018 года, где, в частности, говорится о том, что американские военные занимаются изучением возможности привлечения насекомых «для борьбы с потерей урожая». В том же тексте говорится о том, что жуки будут переносить генетически модифицированные вирусы.

Примечательно, что против данной программы активно выступали против ученые, сравнившие подобные эксперименты с ящиком Пандоры. Как раз из-за того, что насекомых легко можно превратить в оружие.

Руководитель программы Блейк Бекстайн, в свою очередь, заявил, что «беспокоиться не о чем». При этом он признавал, что исследовательская группа использует новые технологии, которые потенциально могут иметь «двойное применение» — теоретически использоваться в оборонительных или наступательных целях. Однако, по его словам, это верно практически для любой передовой технологии.

Напомним, в Уфе с 26 по 28 июня проходил международный форум регионов России и Беларуси. Башкирию посетили делегации обеих стран. Россию представлял председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

#Новости Башкирии#Общество#Азамат Нухов
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