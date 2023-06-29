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Updated Сегодня, 13:26

В России дилеры привезли семиместный кроссовер Geely Haoyue L

29 июня 2023, 13:25
29 июня «Российская газета» сообщила о появлении нового автомобиля из Китая в автосалонах российских дилеров. Этот автомобиль — семиместный кроссовер Geely Haoyue L, который был привезен параллельным импортом. Стоимость данного автомобиля начинается от 3 850 000 рублей.

Кроссовер с передним приводом оснащен 2-литровым турбированным двигателем Volvo, развивающим мощность 218 лошадиных сил, и оснащен роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Время разгона Haoyue L до 100 км/ч составляет 7,9 секунды, пишут iz.ru.

Автомобиль имеет размеры: 4860 мм в длину и колесную базу длиной 2825 мм. Дорожный просвет Geely Haoyue L составляет 200 мм.

Салон кроссовера оборудован семью посадочными местами и оснащен массивным 10,25-дюймовым дисплеем на приборной панели, а также 12,3-дюймовой панелью мультимедийной системы.

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