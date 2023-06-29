В России дилеры привезли семиместный кроссовер Geely Haoyue L

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Кроссовер с передним приводом оснащен 2-литровым турбированным двигателем Volvo, развивающим мощность 218 лошадиных сил, и оснащен роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Время разгона Haoyue L до 100 км/ч составляет 7,9 секунды, пишут iz.ru.
Автомобиль имеет размеры: 4860 мм в длину и колесную базу длиной 2825 мм. Дорожный просвет Geely Haoyue L составляет 200 мм.
Салон кроссовера оборудован семью посадочными местами и оснащен массивным 10,25-дюймовым дисплеем на приборной панели, а также 12,3-дюймовой панелью мультимедийной системы.