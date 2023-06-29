В России дилеры привезли семиместный кроссовер Geely Haoyue L

29 июня «Российская газета» сообщила о появлении нового автомобиля из Китая в автосалонах российских дилеров. Этот автомобиль — семиместный кроссовер Geely Haoyue L, который был привезен параллельным импортом. Стоимость данного автомобиля начинается от 3 850 000 рублей.