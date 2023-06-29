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В Модульбанке рассказали о запуске нового сервиса для продавцов маркетплейсов

29 июня 2023, 06:47
Фото: 1MI
В Модульбанке создана разработка, которая может быть полезна для продавцов маркетплейсов. С помощью инновационного сервиса закупать товары в КНР, Киргизии, Узбекистане и Турции.

В банке заверили, что сотрудничество ведется только с проверенными товаропроизводителями, которых уже более тысячи. Для клиентов предусмотрена возможность ускоренной доставки товара в трехдневный срок, пишет newsnn.ru.

Поскольку процесс максимально автоматизирован, сервис позволяет быстро подобрать производителя или поставщика товара. В частности, подбор можно сделать по фото и запросить у менеджера образец товара для отправки в РФ перед выкупом. Также с помощью сервиса можно его проверить на брак, посмотреть фото- и видеоизображения.

«Сейчас мы работаем с четырьмя странами. В Китае селлеры чаще всего закупают одежду, технику, товары для дома. В Киргизии и Узбекистане — готовую одежду и пошив под запрос. В Турции — также одежду, а еще ткани, текстиль. Среди этих стран Турция чуть дороже с точки зрения закупок. Везем товар морем, железной дорогой, отправляем фурами или самолетами. То есть по логистике можно подобрать или быстрый вариант, или более выгодный», — поделилась информацией директор Модульбанка по маркетплейсам Ирина Максюта.

Согласно аналитическим данным, в прошлом году в число самых продаваемых товаров на площадках онлайн-ретейлеров России вошли одежда, обувь, аксессуары, продукты, товары для новорожденных, для дома и дачи, игрушки, бытовая техника, химия и электроника.

Как сообщает retail.ru, на Wildberries было сделано более 1,9 миллиарда заказов, а сумма покупок по ним составила 1,669 трлн руб. Покупатели маркетплейса Ozon создали 465 миллионов заказов на общую сумму 832 млрд руб.

По данным ТАСС, оборот маркетплейса Wildberries в минувшем году вырос на 98% в сравнении с 2021 годом.

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