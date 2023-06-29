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Улыбнитесь, вы задержаны за скрытые камеры: ФСБ пресекла продажу спецсредств в Уфе

29 июня 2023, 14:17
Фото: 1MI

Уфимец продавал спецсредства для слежки замаскированные под часы, но попался ФСБ

О том, что устройства для скрытой съемки видео всем желающим продавал житель Уфы сообщила пресс-служба Следкома по Башкирии 29 июня.

Правоохранители заподозрили жителя Уфы в незаконном обороте запрещенных технических устройств, использовать которые право имеют только лица, уполномоченные проводить оперативно-розыскную деятельность.

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Уфы уже возбудил уголовное дело по факту незаконного оборота специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Предприимчивый гражданин попался с поличным. Он хотел продать два устройства для негласного получения информации, но вместо этого был задержан оперативниками ФСБ, так что сделка сорвалась, а следователи следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

По изъятым техническим устройствам проведены экспертные исследования. Стоит отметить. что устройства для скрытой слежки были замаскированы под настольные электронные часы.

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#Ирина Деревянчук#Уфа#Башкортостан#Общество#Новости Уфы
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