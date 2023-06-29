Улыбнитесь, вы задержаны за скрытые камеры: ФСБ пресекла продажу спецсредств в Уфе

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Правоохранители заподозрили жителя Уфы в незаконном обороте запрещенных технических устройств, использовать которые право имеют только лица, уполномоченные проводить оперативно-розыскную деятельность.
Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Уфы уже возбудил уголовное дело по факту незаконного оборота специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Предприимчивый гражданин попался с поличным. Он хотел продать два устройства для негласного получения информации, но вместо этого был задержан оперативниками ФСБ, так что сделка сорвалась, а следователи следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.
По изъятым техническим устройствам проведены экспертные исследования. Стоит отметить. что устройства для скрытой слежки были замаскированы под настольные электронные часы.