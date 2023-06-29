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Сколько стоит обслуживание фонтана на Советской площади в Уфе и консервация на зиму

29 июня 2023, 16:30
Фото: mkset.ru

Обслуживание фонтана на Советской площади обойдется бюджету Башкирии в 7,9 млн рублей

Подрядчика, который будет следить за уборкой в насосной станции и за работой светомузыкального оборудования ищет Хозуправление Башкирии.

На сайте госзакупок открыт конкурс на подбор подрядчика, который будет заниматься техническим обслуживанием светомузыкального фонтана на Советской площади в Уфе. Начальная цена контракта размещенного хозуправлением Башкирии составляет 7,9 млн рублей, но не исключено, что потенциальные подрядчики предоставят дисконт, так что сумма может быть и меньше заявленной.

Потенциальный подрядчик должен быть готов осуществлять широкий спектр услуг, а именно производить техобслуживание фонтана, ежедневную уборку в насосной станции, контроль работы насосов и клапанов регулировки подъема струй, а также контроль работы светомузыкального оборудования, и еще множество процедур.

Контракт с потенциальным подрядчиком планируется заключить до конца ноября. Сам фонтан обслуживать необходимо будет до 10 октября, после 10 сила и до 31 октября фонтан нужно будет «убрать на зиму» — консервация фонтана в должном состоянии также входит в заявленную стоимость тендера.

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#Башкортостан#Уфа#Город#Новости Башкирии#Новости Уфы#Парки#Ирина Деревянчук
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