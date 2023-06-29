Сколько стоит обслуживание фонтана на Советской площади в Уфе и консервация на зиму

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
На сайте госзакупок открыт конкурс на подбор подрядчика, который будет заниматься техническим обслуживанием светомузыкального фонтана на Советской площади в Уфе. Начальная цена контракта размещенного хозуправлением Башкирии составляет 7,9 млн рублей, но не исключено, что потенциальные подрядчики предоставят дисконт, так что сумма может быть и меньше заявленной.
Потенциальный подрядчик должен быть готов осуществлять широкий спектр услуг, а именно производить техобслуживание фонтана, ежедневную уборку в насосной станции, контроль работы насосов и клапанов регулировки подъема струй, а также контроль работы светомузыкального оборудования, и еще множество процедур.
Контракт с потенциальным подрядчиком планируется заключить до конца ноября. Сам фонтан обслуживать необходимо будет до 10 октября, после 10 сила и до 31 октября фонтан нужно будет «убрать на зиму» — консервация фонтана в должном состоянии также входит в заявленную стоимость тендера.