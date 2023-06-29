Сколько стоит обслуживание фонтана на Советской площади в Уфе и консервация на зиму

На сайте госзакупок открыт конкурс на подбор подрядчика, который будет заниматься техническим обслуживанием светомузыкального фонтана на Советской площади в Уфе. Начальная цена контракта размещенного хозуправлением Башкирии составляет 7,9 млн рублей, но не исключено, что потенциальные подрядчики предоставят дисконт, так что сумма может быть и меньше заявленной.