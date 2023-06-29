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«Русал» намерен инвестировать $4 000 000 000 за рубежом

29 июня 2023, 18:49
«Русал» зарегистрировал в Катаре новую холдинговую компанию для зарубежных активов. Сообщается, что ее уставный капитал составляет $4 млрд, а авторизованный уставный капитал — $10 млрд.

Алюминиевый гигант «Русал» решил сменить юрисдикцию своей холдинговой компании с Кипра на Катар. Не секрет, что в последнее время политика Кипра в отношении офшорных российских предприятий стала слишком жесткой. Главой новой компании назначен Владимир Рунов, ранее занимавший в «Русал» должность директора департамента налоговой политики.

По информации издания «Новые Известия», упоминания об AL Plus Holdings LLC встречались и ранее — в частности, холдинг был замечен в списке аффилированных лиц «Русала» еще во втором полугодии минувшего года, но данные обнародованы только сейчас.

Первоначальной целью создания новой холдинговой компании были названы экологизация процессов и снижение углеродного следа. Но впоследствии стало известно, что AL Plus, зарегистрированный в Катаре, не имеет никакой связи со spin off низкоуглеродных активов. Эти данные предоставили агентству «Интерфакс» источники, знакомые с процессом. Один из собеседников агентства заверил, что компания учреждена в основном для перевода зарубежных активов «Русала» из кипрской юрисдикции в Катар.

По информации ТАСС, на годовом собрании «Русала» большинством голосов акционеры решили не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. По мнению представителей компании, ее долговая нагрузка является относительно высокой в сложившихся неблагоприятных условиях рынка.

По данным РБК, несмотря на долги, планы компании по масштабному инвестиционному проекту строительства глиноземного производства в Ленобласти не изменились. Об этом сообщают представители компании. Объем запланированных инвестиций «Русала» составляет 400 млрд рублей.

Олег Фомичев, глава СУАЛа, поделился информацией о ситуации с изданием «Коммерсант». «Например, есть громко анонсированный проект строительства глиноземного завода и глубоководного порта в Ленинградской области стоимостью в 400 млрд руб. Несомненно, важный и нужный проект, но неясно, какого уровня экспертизу он прошел, насколько детально проработан и просчитан», — объяснил Фомичев.

Конфликту «Русала» с миноритариями в лице СУАЛа уже несколько лет, и он стремительно набирает обороты. В период появления сообщений о намерении компании инвестировать в проект глиноземного производства появились и сообщения о возможных исках миноритариев к «Русалу».

Есть акционерное соглашение, заключенное между En+ и «СУАЛ Партнерс», которое должно регулировать взаимоотношения акционеров, в частности исполнение ими дивидендной политики.

Представители СУАЛа сообщают, что они, в отличие от партнеров, последовательно соблюдают положения документа.

«Систематические нарушения соглашения со стороны En+ могут стать поводом для арбитражного разбирательства. Мы готовы сделать этот шаг», — заверил Олег Фомичев.

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