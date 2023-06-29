«Русал» намерен инвестировать $4 000 000 000 за рубежом

Первоначальной целью создания новой холдинговой компании были названы экологизация процессов и снижение углеродного следа. Но впоследствии стало известно, что AL Plus, зарегистрированный в Катаре, не имеет никакой связи со spin off низкоуглеродных активов. Эти данные предоставили агентству «Интерфакс» источники, знакомые с процессом. Один из собеседников агентства заверил, что компания учреждена в основном для перевода зарубежных активов «Русала» из кипрской юрисдикции в Катар.