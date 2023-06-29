Россияне стали более положительно относиться к автомобилям китайских брендов

Согласно проведенному исследованию, в 2023 году россияне оценивают качества китайских автомобилей лучше, чем в 2019 году. В частности, они высоко оценивают динамику разгона (улучшение на 15,2 балла из 100), качество лакокрасочного покрытия (улучшение на 13,4 балла), качество сборки (улучшение на 7,5 балла), безопасность (улучшение на 4,7 балла), надежность (улучшение на 3,2 балла) и практичность (улучшение на 2,4 балла), пишут iz.ru.