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Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Россияне стали более положительно относиться к автомобилям китайских брендов

29 июня 2023, 13:22
Эксперты компании «Автостат» сообщают, что жители России за последние четыре года стали более лояльны к автомобилям китайских брендов.

Согласно проведенному исследованию, в 2023 году россияне оценивают качества китайских автомобилей лучше, чем в 2019 году. В частности, они высоко оценивают динамику разгона (улучшение на 15,2 балла из 100), качество лакокрасочного покрытия (улучшение на 13,4 балла), качество сборки (улучшение на 7,5 балла), безопасность (улучшение на 4,7 балла), надежность (улучшение на 3,2 балла) и практичность (улучшение на 2,4 балла), пишут iz.ru.

Однако, по мнению опрошенных, не все характеристики китайских автомобилей продемонстрировали улучшение за указанный период времени. Например, управляемость и устойчивость на дороге получили немного более низкую оценку (снижение на 2,4 балла), а также ухудшились показатели обзорности автомобиля (снижение на 2,8 балла) и эргономичности (снижение на 2,1 балла).

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