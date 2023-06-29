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Updated Сегодня, 18:29

Президент Путин призывает россиян активно вкладываться в развитие страны

29 июня 2023, 18:29
В ходе выступления на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени», президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул важность вклада каждого россиянина для развития страны.

Путин отметил, что сейчас особенно значим и важен вклад каждого гражданина, коллектива предприятий и молодых творческих и научных команд, которые стремятся укрепить и развить промышленный, интеллектуальный и технологический потенциал страны, пишет RT.

Президент подчеркнул, что ответственное гражданское общество является силой страны. Он также отметил важность установления высоких стандартов социальной поддержки на основе предложений граждан.

Вклад каждого россиянина является неотъемлемой частью общего развития и процветания страны. Путин призывает всех граждан активно участвовать в делах инициатив, способствующих развитию промышленности, науки и технологий, и созданию благоприятных условий для процветания России.

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