Президент Путин призывает россиян активно вкладываться в развитие страны

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
Путин отметил, что сейчас особенно значим и важен вклад каждого гражданина, коллектива предприятий и молодых творческих и научных команд, которые стремятся укрепить и развить промышленный, интеллектуальный и технологический потенциал страны, пишет RT.
Президент подчеркнул, что ответственное гражданское общество является силой страны. Он также отметил важность установления высоких стандартов социальной поддержки на основе предложений граждан.
Вклад каждого россиянина является неотъемлемой частью общего развития и процветания страны. Путин призывает всех граждан активно участвовать в делах инициатив, способствующих развитию промышленности, науки и технологий, и созданию благоприятных условий для процветания России.