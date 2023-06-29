Оцепленный УМПО, мэр Межгорья в тюрьме, отставка главы района Уфы и 456 жал в детях

После того как в выходную среду стало известно о том, что и. о. мэра ЗАТО Межгорье нескупясь выписал себе премий больше чем на миллион мы заинтересовались его персоной и попробовали создать на него досье. Работали не только журналисты, к вечеру стало известно, что суд взял подозреваемого под стражу до конца лета.