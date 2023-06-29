Оцепленный УМПО, мэр Межгорья в тюрьме, отставка главы района Уфы и 456 жал в детях

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
Четверг 29 июня в Уфе начался с тревожных сообщений очевидцев о том, что у завода УМПО замечены вооруженные люди, что этих очевидцев здорово напугало. Еще бы, завод оборонный, а неделю назад в стране произошла попытка вооруженного мятежа. К счастью информированные источники в силовых структурах сообщили о том, что проводятся учения и поводов беспокоиться нет.
Последнее время все чаще появляются сообщения о море пчел. Однако не сегодня, сегодня как раз таки пчелы нанесли человечеству ответный удар. Правда вместо нападения на тех, кто обрабатывает поля химикатами напали на случайных детей. Двух мальчиков в Ишимбайском районе республики атаковал рой домашних пчел, по неизвестной причине оказавшихся на лесной поляне. К счастью мальчишки выжили, но здорово помучились, с открытых частей тела мальчиков врачи сняли почти 500 пчелиных жал. Ребята идут на поправку.
После того как в выходную среду стало известно о том, что и. о. мэра ЗАТО Межгорье нескупясь выписал себе премий больше чем на миллион мы заинтересовались его персоной и попробовали создать на него досье. Работали не только журналисты, к вечеру стало известно, что суд взял подозреваемого под стражу до конца лета.
Тем временем мэр Уфы Ратмир Мавлиев отправил в отставку главу Калининского района Михаила Замурагина. Источник в мэрии, знакомый с ситуацией, сообщил Mkset, что должность Замурагин покинул в связи с тем, что не справлялся со своими обязанностями должным образом.
Наконец то в Уфу вернулось тепло. Самое время подумать о фонтанах и в частности о фонтане на Советской площади, тем более что власти ищут подрядчика, который будет содержать фонтан в должном виде до 10 октября, а потом «законсервирует» на зиму. Известна и цена вопроса.