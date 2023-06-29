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Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Обнаружено тело 26-летней супруги экс-хоккеиста «Спартака» в московской квартире

29 июня 2023, 13:27
Тело 26-летней супруги бывшего хоккеиста «Спартака» Станислава Пермякова было обнаружено в квартире в Москве. По информации агентства «Регнум» от 29 июня, погибшую обнаружила сестра хоккеиста, которая приехала навестить ее.

Уточняется, что сам 41-летний спортсмен в это время находился в больнице. По словам его сестры, Екатерины Пермяковой, она не могла связаться с ней более суток, что вызвало беспокойство родственников, пишут iz.ru.

Тогда сестра мужа решила приехать и проверить, все ли в порядке, и обнаружила мертвое тело девушки в одной из комнат.

«На кровати было обнаружено тело 26-летней женщины, примерное время смерти около суток. Следователем проводится проверка по данному факту», — отметил источник агентства.

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