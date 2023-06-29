Обнаружено тело 26-летней супруги экс-хоккеиста «Спартака» в московской квартире

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Уточняется, что сам 41-летний спортсмен в это время находился в больнице. По словам его сестры, Екатерины Пермяковой, она не могла связаться с ней более суток, что вызвало беспокойство родственников, пишут iz.ru.
Тогда сестра мужа решила приехать и проверить, все ли в порядке, и обнаружила мертвое тело девушки в одной из комнат.
«На кровати было обнаружено тело 26-летней женщины, примерное время смерти около суток. Следователем проводится проверка по данному факту», — отметил источник агентства.