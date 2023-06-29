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Необычное явление заметили жители Башкирии на Нугушском водохранилище в Башкирии

29 июня 2023, 03:41
Фото: Фото Рамиля Хаитова// Минэкологии Башкортостана

В национальном парке «Башкирия» заметили новорожденных птенцов крохаля

В национальном парке «Башкирия» самка крохаля вывела своих утят на прогулку по Нугушскому водохранилищу, сообщили в региональном Минэкологии

Сообщается, что птенцы покидают гнездо и следуют за матерью практически сразу после появления на свет, а уже спустя 10 дней с момента рождения птенцы начинают плавать и самостоятельно добывать себе пищу.

Фото: Фото Рамиля Хаитова// Минэкологии Башкортостана

Отмечается, что крохали довольно быстро передвигаются как по суше, так и по воде небольшими стайками. Чтобы птенцы не попали под лодку или катер, утка делает определённый жест — расправляет крылья и дает понять, что к ней приближаться нельзя.

Меню утят постепенно расширяется. Уже к осени они учатся самостоятельно ловить рыбу. Хорошее питание помогает им быстро подрасти и в возрасте трёх месяцев подросшие птенцы уже делают попытки взлететь.

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#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Общество
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