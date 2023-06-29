Необычное явление заметили жители Башкирии на Нугушском водохранилище в Башкирии

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Сообщается, что птенцы покидают гнездо и следуют за матерью практически сразу после появления на свет, а уже спустя 10 дней с момента рождения птенцы начинают плавать и самостоятельно добывать себе пищу.
Отмечается, что крохали довольно быстро передвигаются как по суше, так и по воде небольшими стайками. Чтобы птенцы не попали под лодку или катер, утка делает определённый жест — расправляет крылья и дает понять, что к ней приближаться нельзя.
Меню утят постепенно расширяется. Уже к осени они учатся самостоятельно ловить рыбу. Хорошее питание помогает им быстро подрасти и в возрасте трёх месяцев подросшие птенцы уже делают попытки взлететь.