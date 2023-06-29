Не справился: Мэр Уфы Ратмир Мавлиев уволил главу одного из районов города

Стало известно о том, что мэр Уфы Ратмир Мавлиев отправил в отставку главу Калининского района Михаила Замурагина. Источник в мэрии, знакомый с ситуацией, сообщил Mkset, что должность Замурагин покинул в связи с тем, что не справлялся со своими обязанностями должным образом. Официальны комментариев по поводу отставки пока не поступало.