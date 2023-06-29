Не справился: Мэр Уфы Ратмир Мавлиев уволил главу одного из районов города

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Стало известно о том, что мэр Уфы Ратмир Мавлиев отправил в отставку главу Калининского района Михаила Замурагина. Источник в мэрии, знакомый с ситуацией, сообщил Mkset, что должность Замурагин покинул в связи с тем, что не справлялся со своими обязанностями должным образом. Официальны комментариев по поводу отставки пока не поступало.
Исполнять обязанности главы района пока будет первый заместитель Замурагина Дмитрий Миронов.
По информации нашего источника Мавлиев решительно настроен убрать из команды неэффективных сотрудников. По нашим данным, в скором времени кресло может освободить глава еще одного района Уфы, однако какого именно пока не разглашается.