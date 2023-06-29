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Названы регионы России с высокой частотой непереносимости молока у народов

29 июня 2023, 13:19
Ученые из медико-генетического центра Genotek и биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова провели исследование, чтобы определить, какие народы в России имеют повышенную склонность к непереносимости молочных продуктов.

Результаты показали, что высокая частота лактазной недостаточности наблюдается у жителей Северной Осетии, Чечни и Дагестана, в то время как в Забайкальском крае эта проблема встречается значительно реже, пишут iz.ru.

Исследование включило 24,5 тысячи клиентов Genotek в возрасте от 18 до 65 лет из разных регионов России.

«Результаты нашего исследования показали, что у восточных славян (русских, белорусов, украинцев) частота лактазной недостаточности составляет 42,8%. Это в 1,5 раза выше, чем среди европейской популяции. У народов Западной Азии (96,3%), Сибири (88,7%) и Центральной Азии (83,8%) проблема дефицита лактазы встречается чаще», — поделился Александр Ракитько, директор по продукту Genotek.

Ученые также проанализировали частоту генотипа GG (rs4988235) (генетического варианта, связанного с лактазной недостаточностью) у всех популяций в разных регионах России, учитывая место рождения их предков. Наивысший процент людей с этим генетическим вариантом был обнаружен в Северной Осетии (83,2%), Чеченской Республике (77,8%) и Дагестане (74,3%), а также в Кабардино-Балкарии (71,9%), Бурятии (65%), Якутии (63,4%) и Томской области (60,5%). Самый низкий процент был зафиксирован в Забайкальском крае (22,8%).

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