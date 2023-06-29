Названы регионы России с высокой частотой непереносимости молока у народов

Ученые также проанализировали частоту генотипа GG (rs4988235) (генетического варианта, связанного с лактазной недостаточностью) у всех популяций в разных регионах России, учитывая место рождения их предков. Наивысший процент людей с этим генетическим вариантом был обнаружен в Северной Осетии (83,2%), Чеченской Республике (77,8%) и Дагестане (74,3%), а также в Кабардино-Балкарии (71,9%), Бурятии (65%), Якутии (63,4%) и Томской области (60,5%). Самый низкий процент был зафиксирован в Забайкальском крае (22,8%).