Мэра ЗАТО Межгорье оказался в тюрьме из-за подозрений в премировании самого себя

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры с учетом позиции надзорного ведомства ЗАТО города Межгорье Белорецкий межрайонный суд избрал в отношении врио главы администрации Межгорья Вячеслава Калугина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 августа 2023 года. Это стандартный срок ареста для подследственных — 2 месяца.



Напомним, Калугин обвиняется в хищении 1,3 млн рублей бюджетных средств путем незаконного выписывания себе премий и стимулирующих выплат, а уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки. Ход расследования контролирует прокуратура Башкирии.