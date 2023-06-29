Мэра ЗАТО Межгорье оказался в тюрьме из-за подозрений в премировании самого себя

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры с учетом позиции надзорного ведомства ЗАТО города Межгорье Белорецкий межрайонный суд избрал в отношении врио главы администрации Межгорья Вячеслава Калугина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 августа 2023 года. Это стандартный срок ареста для подследственных — 2 месяца.
Напомним, Калугин обвиняется в хищении 1,3 млн рублей бюджетных средств путем незаконного выписывания себе премий и стимулирующих выплат, а уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки. Ход расследования контролирует прокуратура Башкирии.
Напомним, 28 июня в пресс-службе регионального следственного комитета сообщили, что и. о. мэра Межгорья подозревают в присвоении в особо крупном размере. Mkset уже изучил «личное дело» Вячеслава Калугина.