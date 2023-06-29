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Мэра ЗАТО Межгорье оказался в тюрьме из-за подозрений в премировании самого себя

29 июня 2023, 13:01
Фото: 1MI

В Башкирии и. о.мэра Межгорья Калугина арестовали и поместили в СИЗО на 2 месяца

О том, что межрайонный суд решил на время следствия лишить чиновника свободы сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии 29 июня.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры с учетом позиции надзорного ведомства ЗАТО города Межгорье Белорецкий межрайонный суд избрал в отношении врио главы администрации Межгорья Вячеслава Калугина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 августа 2023 года. Это стандартный срок ареста для подследственных — 2 месяца.

Напомним, Калугин обвиняется в хищении 1,3 млн рублей бюджетных средств путем незаконного выписывания себе премий и стимулирующих выплат, а уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки. Ход расследования контролирует прокуратура Башкирии.

Напомним, 28 июня в пресс-службе регионального следственного комитета сообщили, что и. о. мэра Межгорья подозревают в присвоении в особо крупном размере. Mkset уже изучил «личное дело» Вячеслава Калугина.

Следком Башкирии возбудил уголовное дело в отношении и. о. мэра Межгорья
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#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии#Суд
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