Глава Роспатента Юрий Зубов оценил технологии НИПИ «ПЕГАЗ»

Команда института рассказала главе Роспатента о последних научных разработках для нефтегазохимического комплекса, планах развития производства и увеличения доли отечественных технологий в проектах на территории РФ. Особое внимание было уделено комплексу технологий по эффективному производству сжиженного природного газа, в этом направлении компания работает не первый год, создавая собственные технологии и оборудование, которые лягут в основу технологического суверенитета. На сегодняшний день компания является обладателем более 300 патентов РФ на технологии и оборудование, часть из которых входят в перечень «100 лучших изобретений в России».