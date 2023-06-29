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Глава Роспатента Юрий Зубов оценил технологии НИПИ «ПЕГАЗ»

29 июня 2023, 08:40
Фото: НИПИ ПЕГАЗ
Во вторник, 27 июня, Юрий Зубов посетил проектный институт «ПЕГАЗ».

В ходе официального визита руководитель Роспатента ознакомился с работой главного офиса компании, а также оценил работу совместного проекта с ФИПС — Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ), который открылся в сентябре 2022 года. В ЦПТИ предприниматели и компании республики могут получить квалифицированную помощь, правовую и техническую поддержку в области прав интеллектуальной собственности. Основная целевая аудитория центра — компании нефтегазовой отрасли.

Команда института рассказала главе Роспатента о последних научных разработках для нефтегазохимического комплекса, планах развития производства и увеличения доли отечественных технологий в проектах на территории РФ. Особое внимание было уделено комплексу технологий по эффективному производству сжиженного природного газа, в этом направлении компания работает не первый год, создавая собственные технологии и оборудование, которые лягут в основу технологического суверенитета. На сегодняшний день компания является обладателем более 300 патентов РФ на технологии и оборудование, часть из которых входят в перечень «100 лучших изобретений в России».

Фото: НИПИ ПЕГАЗ

Подводя итоги, Юрий Зубов дал высокую оценку продемонстрированным технологиям и отметил значительные перспективы их внедрения. Стороны также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в области развития и охраны новейших российских технологий.

#Андрей Королев#Общество#Башкортостан#Новости
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