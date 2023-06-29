Глава РЭО Буцаев: «Зеленая премия» определит лидеров в пяти номинациях

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
Помимо основных номинаций «Зеленой премии» — «Инициативы отраслевых компаний», «Корпоративные проекты», «Образовательные проекты», «Общественные и волонтерские проекты» и «Культурные и медийные проекты», жюри рассмотрит еще одну — «Регионы России».
Об этом пишет gorod55.ru.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев напомнил, что «Зеленая премия» — это важное событие как для предприятий сферы обращения с отходами, так и для всех россиян, неравнодушных к экологической ситуации в стране.
«В рамках популяризации принципов экономики замкнутого цикла „Зеленая премия“ стала необходимым элементом экопросветительского направления реформы обращения с отходами», — отметил глава РЭО.
К участию в номинации «Образовательные проекты» приглашаются дошкольные образовательные учреждения, школы, вузы и ссузы, а также организации дополнительного образования, разделяющие принципы осознанного потребления, направленные на формирование экологически ориентированной модели поведения и грамотного обращения с ТКО.
Состязаться в номинации «Культурные и медийные проекты» будут художники, журналисты, артисты и арт-кураторы, а также авторы медиапроектов и частные лица, которые внесли вклад в создание новой общественной модели поведения. Подать заявки на участие по данному направлению также могут лидеры общественного мнения, редакции СМИ, авторы выставочных проектов, кинофильмов художественного и документального жанров, рекламы и новых медиа просветительского формата.
Сражаться за награды в номинации «Инициативы отраслевых компаний» будут организаторы просветительских проектов, мероприятий и экологических инициатив — региональные операторы, утилизаторы, предприятия по переработке отходов и другие специализированные компании в отрасли обращения с ТКО.
Общественные и волонтерские организации, НКО, экоклубы и частные проекты экоактивистов и энтузиастов представят свои инициативы в номинации «Общественные и волонтерские проекты».
Об особой номинации премии рассказал Дмитрий Бойко, PR-директор департамента коммуникаций РЭО. «Еще одна номинация, „Регионы России“, — закрытая специальная номинация, оценивающая деятельность субъектов РФ в сфере обращения с ТКО», — объяснил он.
В номинации «Корпоративные проекты» свои инициативы по формированию осознанного потребления, новой модели поведения и правильного обращения с ТКО представят крупные компании России.
Заявку на участие можно подать с 1 июля через форму, которая будет активирована на сайте премии. Прием продлится до 1 октября. В декабре пройдет торжественная церемония вручения наград победителям «Зеленой премии».