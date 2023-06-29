Франция мобилизует 40 тысяч полицейских из-за беспорядков после убийства подростка

Posted Сегодня, 19:20
Published Сегодня, 19:20
Modified Сегодня, 19:22
Updated Сегодня, 19:22
Обращение Дарманена было распространено в социальных сетях и подчеркнуло серьезность ситуации. Из 40 тысяч силовиков, 5 тысяч будут развернуты в Париже и его окрестностях, где наиболее интенсивно происходят беспорядки.
В ходе ночных столкновений, полицейские задержали около 150 человек, пишет RT.
Ситуация во французском Нантере остается напряженной, и правоохранительные органы принимают энергичные меры для восстановления порядка и обеспечения безопасности граждан.