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Франция мобилизует 40 тысяч полицейских из-за беспорядков после убийства подростка

29 июня 2023, 19:20
Глава Министерства внутренних дел Франции, Жеральд Дарманен, объявил о привлечении 40 тысяч полицейских и жандармов для противодействия массовым беспорядкам, возникшим после убийства 17-летнего подростка сотрудником полиции.

Обращение Дарманена было распространено в социальных сетях и подчеркнуло серьезность ситуации. Из 40 тысяч силовиков, 5 тысяч будут развернуты в Париже и его окрестностях, где наиболее интенсивно происходят беспорядки.

В ходе ночных столкновений, полицейские задержали около 150 человек, пишет RT.

Ситуация во французском Нантере остается напряженной, и правоохранительные органы принимают энергичные меры для восстановления порядка и обеспечения безопасности граждан.

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