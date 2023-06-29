mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:21

Published Сегодня, 03:21

Modified Сегодня, 03:40

Updated Сегодня, 03:40

Изображение материала

Долгожданное потепление и грозы: какая погода ждет жителей Башкирии в выходные

29 июня 2023, 03:21
Фото: 1MI

В Башкирии в эти выходные потеплеет до +30 градусов

Несмотря на потепление до +30 градусов, в отдельных районах республики в ближайшие дни синоптики прогнозируют выпадение осадков, сообщает Башгидрометцентр

Так, сегодня, 29 июня, Без существенных осадков, днем в отдельных северных районах ожидаются небольшие осадки. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днем составит от +23 до +28°.

В пятницу, 30 июня, на территории республики также не ожидается существенных осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью составит от +11 до +16°, днем потеплеет до +25, +30°.

В субботу, 1 июля, синоптики прогнозируют кратковременные дожди, также местами возможны грозы. Ветер юго-западный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью ожидается в пределах от +12 до +17°, в дневное время воздух прогреется до +22, +27°.

Читайте также:
Аномальная погода накроет Башкирию в июлеМагнитные бури в июне и в июле принесут проблемы метеозависимым жителям БашкирииЖители Башкирии массово жалуются Радию Хабирову на холод в школах и в детских садах
#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Новости Уфы#Общество#Погода
Подпишитесь
«Бульба» в пачке и стекло вместо жести: чем удивил магазин белорусских товаров в Уфе
27 июня 13:01
В Уфе официально открылся хоспис
Вчера, 14:28
Росприроднадзор заинтересовался металлической лестницей на шихане Торатау
Вчера, 12:03
Жилищный вопрос. Что происходит на рынке недвижимости Уфы
26 июня 07:55
IT-ипотека в Зорге. Премьер: условия, сроки, суммы и в чем выгода
26 июня 05:12