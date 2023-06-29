Долгожданное потепление и грозы: какая погода ждет жителей Башкирии в выходные

В субботу, 1 июля, синоптики прогнозируют кратковременные дожди, также местами возможны грозы. Ветер юго-западный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью ожидается в пределах от +12 до +17°, в дневное время воздух прогреется до +22, +27°.