Долгожданное потепление и грозы: какая погода ждет жителей Башкирии в выходные

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
Так, сегодня, 29 июня, Без существенных осадков, днем в отдельных северных районах ожидаются небольшие осадки. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днем составит от +23 до +28°.
В пятницу, 30 июня, на территории республики также не ожидается существенных осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью составит от +11 до +16°, днем потеплеет до +25, +30°.
В субботу, 1 июля, синоптики прогнозируют кратковременные дожди, также местами возможны грозы. Ветер юго-западный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью ожидается в пределах от +12 до +17°, в дневное время воздух прогреется до +22, +27°.