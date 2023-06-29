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Детские песни и тайная жизнь: что известно о мэре Межгорья, платившем себе премии

29 июня 2023, 07:49
Фото: Вячеслав Калугин// VK.com
Днем ранее в пресс-службе регионального следственного комитета сообщили, что и. о. мэра Межгорья Вячеслава Калугина подозревают в присвоении в особо крупном размере. По данным ведомства, мэр закрытого города незаконно присвоил свыше 1,3 млн рублей. Что известно о мэре Калугине — в материале Mkset

Стоит отметить, что в сети оказалось не так много информации о мэре закрытого города Башкирии. По информации из открытых источников, Вячеславу Калугину будет в октябре 41 год, он окончил Магнитогорский технический университет имени Носова. О личной жизни Калугина также известно немного: он женат, однако никаких совместных фото с супругой на его страницах в соцсетях нет.

Калугин был назначен временно исполняющим обязанности мэра ЗАТО Межгорье с апреля 2021 года. Предыдущий глава закрытого города Илья Терехов тогда досрочно ушел в отставку. К слову, у исполняющего обязанности сити-менеджера Межгорья есть три официальных аккаунта в соцсетях и мессенджерах: VK, Одноклассники и Telegram.

Во «Вконтакте» Калугин регулярно отчитывается о проведении различных мероприятий, публикует поздравления, рассказывает о поддержке участников СВО. Однако в отличие от личных страниц других чиновников в разделе комментариев под публикациями — тишина. Часто горожане высказывают в комментариях соцсетей управленцев свое мнение или обращаются с жалобами, а количество комментариев переваливает за несколько десятков. На странице Калугина даже под наиболее резонансными постами от силы набирается несколько реплаев. В подписках у Калугина региональные и городские новости, Минобороны России, паблик с предложениями о покупке и продаже недвижимости, страница главы республики и группа с песнями и стихами для детей.

Годом ранее жителей Межгорья шокировала новогодняя елка на городской площади. Елка, по словам горожан, была «лысой» и выглядела так, будто осталась с прошлого года. Ситуацию прокомментировали в мэрии города.

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#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Коррупция#Мэр#Следком#Следственный комитет
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