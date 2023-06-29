Детские песни и тайная жизнь: что известно о мэре Межгорья, платившем себе премии

Во «Вконтакте» Калугин регулярно отчитывается о проведении различных мероприятий, публикует поздравления, рассказывает о поддержке участников СВО. Однако в отличие от личных страниц других чиновников в разделе комментариев под публикациями — тишина. Часто горожане высказывают в комментариях соцсетей управленцев свое мнение или обращаются с жалобами, а количество комментариев переваливает за несколько десятков. На странице Калугина даже под наиболее резонансными постами от силы набирается несколько реплаев. В подписках у Калугина региональные и городские новости, Минобороны России, паблик с предложениями о покупке и продаже недвижимости, страница главы республики и группа с песнями и стихами для детей.