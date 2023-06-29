Детские песни и тайная жизнь: что известно о мэре Межгорья, платившем себе премии

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Стоит отметить, что в сети оказалось не так много информации о мэре закрытого города Башкирии. По информации из открытых источников, Вячеславу Калугину будет в октябре 41 год, он окончил Магнитогорский технический университет имени Носова. О личной жизни Калугина также известно немного: он женат, однако никаких совместных фото с супругой на его страницах в соцсетях нет.
Калугин был назначен временно исполняющим обязанности мэра ЗАТО Межгорье с апреля 2021 года. Предыдущий глава закрытого города Илья Терехов тогда досрочно ушел в отставку. К слову, у исполняющего обязанности сити-менеджера Межгорья есть три официальных аккаунта в соцсетях и мессенджерах: VK, Одноклассники и Telegram.
Во «Вконтакте» Калугин регулярно отчитывается о проведении различных мероприятий, публикует поздравления, рассказывает о поддержке участников СВО. Однако в отличие от личных страниц других чиновников в разделе комментариев под публикациями — тишина. Часто горожане высказывают в комментариях соцсетей управленцев свое мнение или обращаются с жалобами, а количество комментариев переваливает за несколько десятков. На странице Калугина даже под наиболее резонансными постами от силы набирается несколько реплаев. В подписках у Калугина региональные и городские новости, Минобороны России, паблик с предложениями о покупке и продаже недвижимости, страница главы республики и группа с песнями и стихами для детей.
Годом ранее жителей Межгорья шокировала новогодняя елка на городской площади. Елка, по словам горожан, была «лысой» и выглядела так, будто осталась с прошлого года. Ситуацию прокомментировали в мэрии города.