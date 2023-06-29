Денис Буцаев: Россия совместно с Беларусью построит завод в Воронежской области

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В качестве партнеров РЭО выступили белорусские компании «БелинжинирингстройИнвест» и «Экологическая инициатива». Заключение соглашения прошло на площадке Десятого форума регионов России и Беларуси. При подписании документа присутствовала председатель СФ РФ Валентина Матвиенко, пишет rostovgazeta.ru.
Как рассказал генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев, компания работает над развитием отношений с белорусскими партнерами. Подписанное в рамках форума соглашение предусматривает взаимодействие сторон в области обращения с вторичными материальными ресурсами (ВМР). В частности, речь идет о переработке такого вида вторсырья, как изделия из резины и отработанные автопокрышки. В основе реализации совместных проектов лежат принципы экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ), которые направлены на вовлечение в повторный оборот максимального объема ВМР.
Положения документа предполагают, что ППК рассмотрит возможность предоставления мер финансовой поддержки инвестпроектов в отрасли обращения с ВМР. Это согласуется с задачами федерального проекта, посвященного формированию экономики замкнутого цикла в России. Среди этих задач — строительство предприятия, которое будет заниматься утилизацией шин. Объект стоимостью 854 миллиона рублей построят на территории Воронежской области — на участке, который входит в особую экономическую зону промышленно-производственного типа.
Замгендиректора по инвестиционному развитию ППК «РЭО» Сергей Королев обратил внимание, что приоритетное направление сотрудничества связано с формированием культуры ответственного обращения с ВМР. Также взаимодействие направлено на стимулирование применения вторсырья и устойчивое развитие.