Денис Буцаев: Россия совместно с Беларусью построит завод в Воронежской области

Как рассказал генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев, компания работает над развитием отношений с белорусскими партнерами. Подписанное в рамках форума соглашение предусматривает взаимодействие сторон в области обращения с вторичными материальными ресурсами (ВМР). В частности, речь идет о переработке такого вида вторсырья, как изделия из резины и отработанные автопокрышки. В основе реализации совместных проектов лежат принципы экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ), которые направлены на вовлечение в повторный оборот максимального объема ВМР.