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Денис Буцаев: Россия совместно с Беларусью построит завод в Воронежской области

29 июня 2023, 10:32
Фото: Википедия
В рамках международного сотрудничества в отходоперерабатывающей области Российский экологический оператор договорился с партнерами из Беларуси о создании в Воронежской области предприятия по утилизации шин.

В качестве партнеров РЭО выступили белорусские компании «БелинжинирингстройИнвест» и «Экологическая инициатива». Заключение соглашения прошло на площадке Десятого форума регионов России и Беларуси. При подписании документа присутствовала председатель СФ РФ Валентина Матвиенко, пишет rostovgazeta.ru.

Как рассказал генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев, компания работает над развитием отношений с белорусскими партнерами. Подписанное в рамках форума соглашение предусматривает взаимодействие сторон в области обращения с вторичными материальными ресурсами (ВМР). В частности, речь идет о переработке такого вида вторсырья, как изделия из резины и отработанные автопокрышки. В основе реализации совместных проектов лежат принципы экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ), которые направлены на вовлечение в повторный оборот максимального объема ВМР.

Положения документа предполагают, что ППК рассмотрит возможность предоставления мер финансовой поддержки инвестпроектов в отрасли обращения с ВМР. Это согласуется с задачами федерального проекта, посвященного формированию экономики замкнутого цикла в России. Среди этих задач — строительство предприятия, которое будет заниматься утилизацией шин. Объект стоимостью 854 миллиона рублей построят на территории Воронежской области — на участке, который входит в особую экономическую зону промышленно-производственного типа.

Замгендиректора по инвестиционному развитию ППК «РЭО» Сергей Королев обратил внимание, что приоритетное направление сотрудничества связано с формированием культуры ответственного обращения с ВМР. Также взаимодействие направлено на стимулирование применения вторсырья и устойчивое развитие.

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