Известной в Башкирии блогершей заинтересовалась налоговая после Лерчек и Блиновской

Стало известно, что незапланированный визит в налоговую инспекцию пришлось совершить блогерше из Башкирии Миляуше Шайхелислямовой, широко известной как «башкирская домохозяйка». Женщина снимает юмористические и порой даже остросоциальные видеоролики «на злобу дня». «Башкирская домохозяйка» показывает не гламурную жизнь, и над ее шутками в запрещенной на территории РФ соцсети Instagram* смеются 289 тысяч подписчиков.