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Известной в Башкирии блогершей заинтересовалась налоговая после Лерчек и Блиновской

29 июня 2023, 17:09
Фото: скриншот видео из Vk.com/Башкирская Домохозяйка

Блогершу «Башкирская домохозяйка» Миляушу Шайхелислямову пригласили в налоговую

О том, что ФНС начала интересоваться местными блогерами, рассказала сама «домохозяйка» в своих соцсетях 29 июня.

Стало известно, что незапланированный визит в налоговую инспекцию пришлось совершить блогерше из Башкирии Миляуше Шайхелислямовой, широко известной как «башкирская домохозяйка». Женщина снимает юмористические и порой даже остросоциальные видеоролики «на злобу дня». «Башкирская домохозяйка» показывает не гламурную жизнь, и над ее шутками в запрещенной на территории РФ соцсети Instagram* смеются 289 тысяч подписчиков.

— Нас пригласили в налоговую, представляете. Обоссались, испугались. Не знаем, по какой причине пригласили. Мы налоги платим добросовестно по своему бизнесу, — сообщила блогерша подписчикам до посещения отделения ФНС.

Посетив налоговых инспекторов, Шайхелислямова в своей традиционно откровенной манере рассказала о том, что происходило в ведомстве.

— Оказывается, меня пригласили в налоговую службу именно по блогерской деятельности. Тут инспекторы отобрали телефон, кстати, расспросили, где я веду блогерскую деятельность, на какой площадке, сколько мне платят за просмотры. Оказывается, они не в курсе, что нам за просмотры никто не платит, — поделилась Миляуша Шайхелислямова.

По словам «башкирской домохозяйки», в налоговой также поинтересовались про ее доход с рекламы и куда идут перечисления.

Шайхелислямова не стала скрывать перед подписчиками, что после скандалов против «королевы марафонов» Елены Блиновской и фитнес-королевы Лерчек подозревала, что «и до них проверки дойдут».

Дорассказав о случившемся, «башкирская домохозяйка» посоветовала подписчикам «оформляться самозанятыми или покупать патент, платить налоги и спать спокойно».

* — Компания Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской организацией и запрещена. Принадлежащие ей соцсети Фейсбук и Инстаграм в России запрещены.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Уфа#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы
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